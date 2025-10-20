La comunidad católica de Mercedes se prepara para conmemorar una fecha significativa: el vigésimo aniversario de ordenación sacerdotal del padre Ignacio Muñoz Colman. La celebración tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre a las 19.00 horas, con una solemne misa en acción de gracias en la catedral Nuestra Señora de las Mercedes.

La eucaristía estará presidida por el propio padre Ignacio, quien fue ordenado presbítero en ese mismo templo el 23 de octubre de 2005 por monseñor Carlos María Collazzi, entonces obispo de la diócesis de Mercedes.

La Catedral ha extendido una invitación abierta a toda la comunidad para acompañar al sacerdote en esta jornada de especial valor espiritual y humano, marcada por la gratitud y el recuerdo.

Un ministerio con raíz académica

Actualmente, el padre Ignacio Muñoz Colman se desempeña como párroco de Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia. A lo largo de estos 20 años, ha combinado su vocación pastoral con una intensa labor de estudio e investigación teológica.

En junio de 2024, obtuvo la aprobación de su tesis doctoral en Teología y Ciencias Patrísticas en Roma, luego de una década de trabajo. Su investigación consistió en una edición crítica del “Salterio de Verona”, un manuscrito del siglo VI, y en el análisis de su relación con el Comentario a los Salmos de san Agustín, una de las obras más influyentes del pensamiento cristiano antiguo.

Por su tesis y su defensa oral, recibió la máxima calificación: summa cum laude.