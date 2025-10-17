La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunció la apertura del período de preinscripciones presenciales para el año lectivo 2025, dirigido a niñas y niños que ingresan a Educación Inicial y Primer Año de Primaria en escuelas públicas de todo el país.

El proceso estará habilitado entre el 20 y el 24 de octubre de 2025, y deberá realizarse de forma presencial en escuelas y jardines de infantes.

Según lo informado por la ANEP, deberán preinscribirse las niñas y niños que tengan 3, 4, 5 o 6 años cumplidos al 30 de abril de 2026, fecha que se utiliza como referencia para la asignación del nivel correspondiente en el sistema educativo.

Bajo el lema “Acompañar los sueños”, la campaña apunta a promover el acceso equitativo y temprano a la educación pública, fomentando la participación de las familias en el proceso formativo desde los primeros años.

Desde la Dirección de Educación Inicial y Primaria se recomienda a las familias concurrir en tiempo y forma a los centros educativos, a fin de asegurar el cupo y facilitar la planificación del próximo año escolar.