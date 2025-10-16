A poco más de un mes de su finalización, el programa ACCESOS —creado por la Ley 19.996 como continuidad de Uruguay Trabaja— alcanza en el departamento de Colonia a un total de 117 participantes que desarrollan tareas en instituciones públicas. El objetivo central de la iniciativa es facilitar la inclusión en el mercado laboral formal de personas de entre 18 y 64 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Implementado desde mayo y con cierre previsto para principios de diciembre, el programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y contempla jornadas laborales de seis horas diarias, por las cuales los beneficiarios perciben el equivalente al salario mínimo nacional por ocho horas de trabajo.

Cobertura territorial y formación

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los participantes se distribuyen en varias localidades del departamento: 33 en Colonia del Sacramento, 26 en Juan Lacaze, 25 en Carmelo, 9 en Rosario, 8 en Nueva Palmira, 6 en Nueva Helvecia, 5 en Ombúes de Lavalle, 4 en Tarariras y 1 en Nueva Helvecia.

Además de la actividad laboral, el programa ofrece una amplia gama de capacitaciones en áreas clave para la inserción socio-laboral. Entre ellas se destacan: primeros auxilios, trayectorias educativas, educación financiera, manipulación de alimentos, despegue digital, emprendimientos productivos, atención a la discapacidad y prevención del acoso sexual en el ámbito laboral. También se están gestionando instancias de atención odontológica y oftalmológica.

Un paso hacia la autonomía

El director departamental del Mides, Magíster Maxi Olaverry, destacó que ACCESOS “no solo genera oportunidades de trabajo, sino que impulsa herramientas de formación y desarrollo personal”. El enfoque del programa es integral: apunta tanto a mejorar la empleabilidad como a fortalecer las capacidades individuales de los participantes, con una mirada orientada a la autonomía.

A lo largo de estos meses, los participantes han sido parte activa de instituciones públicas locales, aportando a sus comunidades mientras acceden a conocimientos y experiencia laboral. La propuesta busca así tender un puente entre la exclusión y la inclusión laboral, a través de una política pública con base territorial y enfoque de derechos.