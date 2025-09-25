El Municipio de Carmelo reorganizará en 2026 el sistema de apoyos económicos destinados a eventos locales. La medida, informada en la sesión de ayer, implica la creación de un presupuesto anual con el detalle de todas las actividades previstas y un protocolo para su asignación.

Según se resolvió, los eventos que aspiren a recibir apoyo deberán ser pautados a comienzos de cada año, con el objetivo de conformar una agenda única. Al mismo tiempo, se reservará una suma específica para cubrir imprevistos.

El monto que se venía invirtiendo por la pasada administración alcanzaba los tres millones de pesos, de acuerdo con lo señalado por las autoridades municipales.

