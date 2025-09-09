La empresa Delta Argentino presentó dos iniciativas ante el Municipio de Carmelo, según informó Luis López, concejal por el Partido Nacional. En declaraciones brindadas en la mañana de Radiolugares, el concejal explicó que, por un lado, la firma solicitó apoyo institucional ante dificultades económicas, y por otro, propuso un ambicioso plan de transporte fluvial y terrestre con vehículos eléctricos.

Solicitud de gestiones ante autoridades

Según López, el primer planteo de Delta Argentino fue un pedido de ayuda para encarar deudas vinculadas a impuestos y costos de amarre. “No se trató de una solicitud de ayuda económica directa, porque el municipio no tiene facultades para eso”, aclaró el concejal. “Lo que nos pidieron fue que intercediéramos ante las autoridades competentes. El expediente se recibió y seguramente será derivado a quienes corresponde”, agregó.

Una lancha eléctrica para rutas turísticas

A los pocos días de la primera solicitud, la empresa presentó un proyecto para introducir una lancha eléctrica como parte de un nuevo circuito de transporte. El objetivo, según explicó López, sería unir destinos como Tigre, Carmelo, Nueva Palmira y Colonia. Se habló que la lancha podría ser construida aquí

“La idea era sumar un ómnibus eléctrico que sirviera como enlace entre las líneas urbanas y el transporte fluvial, creando un circuito ecológico”, señaló. Sin embargo, el concejal advirtió que el contenido del proyecto aún no fue analizado en profundidad: “No lo alcanzamos a leer. Sabemos lo esencial de lo que se dijo en una sesión con Nueva Palmira en Narbona. No vimos planos ni especificaciones técnicas”.

Obstáculos económicos y contexto adverso

Consultado sobre la viabilidad de la propuesta, López fue cauto. “No veo que sea aplicable en la realidad actual, porque la venta de pasajes está muy baja. La empresa está en una situación complicada”, señaló. Recordó además que en momentos en los que Carmelo tuvo un flujo turístico más dinámico —como en la época del casino o la línea de Cacciola— el dragado del canal era insuficiente, y ahora la demanda también ha caído.

Aun así, reconoció que un sistema de transporte eléctrico podría aliviar los costos operativos: “Si consiguen algún tipo de exoneración o apoyo institucional, incluso político, podría mejorar su rentabilidad”.

Finalmente, el concejal lamentó el deterioro de la actividad turística en la ciudad: “Desde que cerró el casino y desapareció la conexión fluvial con Buenos Aires, el turismo en Carmelo prácticamente desapareció”.