Cinco adolescentes fueron detenidos en el Paraje Polancos mientras intentaban sustraer motocicletas del predio de la Seccional 11. El hecho se registró cuando efectivos policiales advirtieron movimientos sospechosos dentro de la comisaría y solicitaron refuerzos a las dependencias de Carmelo y Nueva Palmira. El rápido despliegue permitió interceptar a los implicados y frustrar el intento de hurto.

Los adolescentes, todos menores de edad, fueron detenidos en el lugar y trasladados para declarar ante la Fiscalía Letrada de Carmelo. Tres de ellos fueron entregados posteriormente a sus padres, mientras que los otros dos, de 13 y 16 años, quedaron a disposición de la Justicia, que resolvió condenarlos por distintos delitos.

El mayor de los implicados, de 16 años, fue responsabilizado por cinco infracciones graves a la ley penal: cuatro delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de atentado también especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real. La pena impuesta fue de doce meses, que deberá cumplir en régimen mixto: dos meses bajo medida socioeducativa de privación de libertad y los diez restantes en libertad asistida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El otro adolescente, de 13 años, fue condenado por una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa. La sentencia dispuso una pena de ocho meses, de los cuales cumplirá 45 días en privación de libertad y el resto bajo régimen de libertad asistida.

El caso ha generado atención por tratarse de un intento de hurto dentro de un recinto policial y por la corta edad de los involucrados, lo que llevó a la Justicia a aplicar medidas socioeducativas en lugar de penas privativas de libertad prolongadas. La intervención de múltiples unidades policiales permitió una respuesta rápida y coordinada que evitó que se concretara el robo.