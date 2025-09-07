El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, advirtió que el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo está lejos de cubrir las necesidades de la institución, en particular las del interior del país, donde la falta de recursos pone en riesgo la continuidad del desarrollo universitario. “La perspectiva para el interior es realmente muy dura”, afirmó este lunes en una entrevista con la diaria Radio.

La propuesta presupuestal que el gobierno remitió al Parlamento el pasado domingo prevé partidas por un total de 350 millones de pesos anuales: 150 millones destinados a becas de grado, 100 millones para horas docentes y otros 100 millones para obras en el Hospital de Clínicas. A ello se suman 140 millones adicionales para ajustes salariales, aún pendientes de ratificación por parte de los gremios y el Consejo Directivo Central (CDC) de la universidad.

La cifra global representa apenas un 3 % del incremento presupuestal solicitado por la Udelar, que había planteado un aumento del 52 % acumulado al final del quinquenio. “Es bien distinto a lo que solicitamos y a las expectativas que podíamos tener”, señaló Cancela.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El interior, sin respaldo económico

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades universitarias es la falta total de asignación para el programa de desarrollo territorial. La universidad había solicitado 830 millones de pesos para sostener y ampliar su presencia en el interior, pero el proyecto del Ejecutivo no contempla ningún recurso para esa línea.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“La asignación es cero peso. Si quedamos congelados en recursos, el desarrollo en el interior puede ir retrocediendo”, advirtió el rector. En los hechos, esto implica que proyectos en curso, como nuevas sedes, carreras o infraestructura en departamentos fuera de Montevideo, podrían verse paralizados o incluso desmantelados.

“Preocupación” en el CDC

Cancela adelantó que el presupuesto será analizado esta semana en el CDC, pero admitió que el ánimo general es de inquietud. “Hay mucha preocupación en la universidad”, declaró. Si bien algunos rubros fueron contemplados, lo fueron con montos “muy pequeños”, y otros directamente “tienen un incremento cero”.

Desde la institución se reconoce que los fondos asignados no permiten atender adecuadamente la demanda creciente de matrícula, ni garantizar la expansión académica que requiere el país. “Lo que estamos viendo es que va a ser muy pequeño –casi ínfimo– lo que se va a poder cubrir”, subrayó Cancela.