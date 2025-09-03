El 2 de setiembre, Presidencia de la República firmó el Decreto que reglamenta el Permiso por Puntos, una herramienta que busca transformar el sistema de fiscalización del tránsito en Uruguay. La medida habilita una nueva etapa de coordinación con el Congreso de Intendentes, actor clave para poner en funcionamiento el mecanismo en el correr del año 2026.

El modelo de Permiso por Puntos, ya aplicado en otros países, introduce un sistema de sanciones progresivas: cada conductor contará con una cantidad inicial de puntos que se irán descontando según las infracciones cometidas. La reglamentación establece el marco normativo para su aplicación, mientras que los gobiernos departamentales tendrán un rol central en su ejecución.

La implementación exigirá una etapa de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y las intendencias. Este proceso incluirá la definición de procedimientos de control, campañas de información a la población y la adecuación de los sistemas tecnológicos que permitan aplicar las sanciones en forma unificada.

El objetivo declarado es mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad a través de un esquema que incentive el respeto a las normas de tránsito. A partir de la reglamentación, comienza ahora una fase operativa que se extenderá durante los próximos meses y que marcará la transición hacia la entrada en vigor del Permiso por Puntos en 2026.