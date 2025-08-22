Un equipo científico explorará las profundidades del océano frente a las costas uruguayas y la experiencia será compartida con estudiantes de Educación Primaria y Media a través de las plataformas de Ceibal y ANTEL TV.

La expedición se realiza a bordo del buque de investigación Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute, en el marco del programa SUB200 Uruguay, liderado por la Universidad de la República (Udelar). La iniciativa busca documentar la biodiversidad y las condiciones del fondo marino a más de 200 metros de profundidad, mediante el uso de un robot submarino con cámaras 4K.

Transmisiones para la comunidad educativa

Ceibal, en el marco de sus programas Científicos en el Aula y Robótica, Programación y Videojuegos, transmitirá en directo cuatro encuentros virtuales para estudiantes de todo el país. Las instancias contarán con la participación de docentes de Ceibal e integrantes del equipo científico, quienes explicarán los objetivos de la expedición, el funcionamiento del robot submarino y responderán preguntas enviadas por los estudiantes.

El cronograma es el siguiente:

Viernes 5 de setiembre, 14 h – Educación Media

Jueves 11 de setiembre, 14 h – Educación Primaria

Miércoles 17 de setiembre, 10 h – Educación Primaria

Jueves 18 de setiembre, 10 h – Educación Media

Además, el Schmidt Ocean Institute transmitirá en vivo todas las inmersiones del robot submarino desde su canal de YouTube, accesibles también a través de ANTEL TV. La participación será gratuita, sin necesidad de inscripción, y los contenidos quedarán disponibles para su visualización posterior.

Ciencia y educación en un mismo proyecto

La expedición SUB200 Uruguay reúne a un equipo de aproximadamente 40 científicos y técnicos que, durante la travesía, recopilarán información clave para el conocimiento y la preservación de los ecosistemas marinos.

Desde Ceibal se destacó el valor educativo de la propuesta. “Nos sumamos en la divulgación científica de esta expedición como parte de la iniciativa de alfabetización oceánica que promueven tanto el Schmidt Ocean Institute como la Udelar. Esta iniciativa combina ciencia y tecnología, por lo que en Ceibal sin duda teníamos que ser parte”, señaló Stephanie Estevez, gerenta de Comunicación de la institución.

Un puente entre ciencia y aulas

Con esta experiencia, Ceibal busca acercar a niños y adolescentes al trabajo real de investigadores y despertar el interés por las ciencias del mar y la tecnología. La expedición constituye una oportunidad inédita para que la comunidad educativa uruguaya observe en tiempo real cómo se estudia el océano y se generan insumos para su preservación.