El escritor Sergio Yussef Neme fue recibido por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, en el despacho del Palacio de Gobierno Departamental, donde le hizo entrega de la tercera edición de su más reciente obra.

Yussef Neme, quien reside en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, mantiene un estrecho vínculo con la comunidad coloniense que vive en esa región. Durante el encuentro, reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la integración con la colectividad radicada en el vecino país.

Además del intendente Rodríguez, participó de la reunión el secretario general interino de la Intendencia, Jorge Torres Badell, quien también recibió un ejemplar del libro.

