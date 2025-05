Un joven motociclista resultó lesionado esta madrugada luego de impactar con un hilo que había sido tensado de lado a lado en la calle 19 de Abril, entre Buenos Aires y Piedras. El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas, denunció el afectado.

Según relató la propia víctima, mientras circulaba por dicha arteria urbana en moto, detectó a pocos metros de distancia un hilo que atravesaba toda la calzada, atado entre dos árboles. Alcanzó a agachar la cabeza para evitar un impacto mayor, pero de todas formas sufrió un golpe en la frente al rozar el hilo.

“Podría haber sido mucho peor. Me lo encontré de golpe, tenso, casi invisible. Si no reaccionaba, me podía haber caído o lastimado gravemente”, contó el joven, quien afortunadamente no perdió el control del vehículo.

La situación generó preocupación entre los vecinos, debido al riesgo que implica este tipo de acciones que, más allá de su intencionalidad, representan una amenaza directa para la integridad de quienes transitan por la zona.

La denuncia fue subida a redes sociales poco después del hecho, alertando sobre el peligro. Las autoridades policiales investigan el caso para intentar determinar responsabilidades. Por el momento no se ha identificado a la persona o personas que colocaron el hilo.