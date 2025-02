Lo que comenzó como un comentario al pasar del conductor y empresario Mario Pergolini en 2018 y un hilo en redes sociales, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que ahora da el salto al cine. La llamada «teoría» de que las parejas que visitan Colonia del Sacramento están a punto de separarse ha sido objeto de debate en plataformas digitales, análisis psicológicos e incluso de un proyecto audiovisual recientemente declarado de interés departamental por la Intendencia de Colonia.

El comentario de Pergolini, expresado en su programa radial sin mayores explicaciones, fue retomado años después en un tuit de @Wait_Man, quien escribió: “Tengo la teoría de que las parejas que se van un fin de semana a Colonia se están por separar. Onda, vayamos a algún lado solos antes de que esta relación se vaya al tacho, pero no gastemos mucha guita al pedo”. A partir de ahí, la anécdota tomó vida propia y las respuestas de otros usuarios no tardaron en llegar, muchas de ellas en tono humorístico y relatando experiencias personales que, según los protagonistas, confirmaban la teoría.

Las redes sociales amplificaron el mito con historias como la de @xavoguerrero: “Ni te conozco, pero me sumo a tu teoría. Me pasó a mí. ¿Hay un club o algo? ¿Tenemos beneficios, art, obra social?”. Otra usuaria aportó su versión con un detalle pintoresco: “Irrefutable tu teoría. Me pasó viviendo en Montevideo, no sé bien qué pasó, pero me volví sola con una horma de queso en el asiento del acompañante”.

Más allá del alcance del mito en el ámbito digital, especialistas han relativizado la idea de que el destino en sí sea determinante en el desenlace de una pareja. Santiago Gómez, psicólogo del Centro de Psicología Cognitiva, explicó en una nota publicada en Infobae que “la peor indicación terapéutica para una pareja que está en crisis es sugerir que se vayan de vacaciones, ya que existe una alta probabilidad de que dicha pareja vuelva separada o que se separe al poco tiempo”. Según el experto, la convivencia en un espacio ajeno puede intensificar los conflictos preexistentes, pero no existe evidencia científica que respalde la teoría de Colonia como un «lugar de rupturas».

Del mito a la pantalla

El impacto del relato ha trascendido las redes y ha captado la atención del sector audiovisual. La productora Atlántico Content presentó en etapa de desarrollo el proyecto fílmico El Mito de Colonia, que busca explorar la historia detrás de la teoría y sus múltiples interpretaciones. La propuesta fue evaluada por la Oficina de Locaciones Audiovisuales de la Intendencia, que la declaró de Interés Departamental mediante la Resolución N° 142/025.

El largometraje o serie —cuyo título aún es provisorio— contará con locaciones en Colonia y sus alrededores, lo que promete reforzar la identidad de la ciudad como escenario clave dentro de la producción nacional e internacional.

Así, lo que comenzó como una broma se ha transformado en un fenómeno cultural que ahora encuentra una nueva vía de expresión en el cine, reafirmando el poder de las narrativas colectivas y la influencia de las redes sociales en la construcción de mitos contemporáneos.