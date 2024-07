Las Vegas (EE.UU.), 6 jul (EFE).- El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, afirmó este sábado que la victoria de la Celeste tras sufrir y en la tanda de penaltis contra Brasil en los cuartos de final de la Copa América, llegó «a la uruguaya».

«Todo lo que sucede llega a la uruguaya, siempre son los jugadores los que le dan el perfil al equipo», aseguró Bielsa en la rueda de prensa posterior al partido del Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada), que ganó su equipo por 4-2 en los penaltis tras el 0-0 de los noventa minutos.

«El partido fue muy cerrado, muy disputado, parejo, con pocos cambios de dominio. Con un hombre menos nos resignamos a defender en nuestro campo, pero no sufrimos situaciones de gol. Aferrarse al resultado como lo ha hecho hoy el equipo denota un perfil del fútbol uruguayo», añadió.

Uruguay se quedó con diez hombres a quince minutos del final por la roja directa a Nahitan Nández, pero se defendió con orden y no concedió oportunidades a Brasil.

Sí tuvo una Brasil en la primera mitad, pero el meta Sergio Rochet le negó el gol a Raphinha.

«Tuvo un rol muy importante, la pelota que tapó en el primer tiempo, no es sencillo», afirmó.

Bielsa destacó que él prefiere jugar un fútbol ofensivo, pero manifestó gran aprecio por la atención defensiva de sus futbolistas.

«Uruguay es un equipo que puesto a defender es consistente, muy consistente. Jugó con México, Estados Unidos, Brasil y no recibió goles. Creo que sí, que defensivamente, no por una cuestión desarrollada por mí, sino por una cuestión que viene con los jugadores que dirijo, hay que valorar no haber recibido goles», reiteró.

Opinó además que la Celeste ya está «preparada para jugar contra cualquier rival», al fijar la mirada en las semifinales del próximo miércoles en Charlotte contra Colombia.