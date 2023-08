El jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, participó en una detención a un joven, cuando ya estaba siendo reducido por otros efectivos, informó El Observador.

Según un video que publicó la cuenta de Twitter, Bien Informados, el joven estaba siendo detenido por dos oficiales que lo mantenían agarrado. «No me agarres, no me estás hablando bien.

Estoy acá en la plaza, está todo el mundo viendo», decía el joven.

En ese momento, cuando el joven seguía discutiendo, Erode Ruiz apareció y también sujetó al joven. «Respetá a la policía, carajo, atrevido», le dijo mientras lo reducía junto a los otros policías. «A la policía hay que respetarla», le repitió mientras le sostenía del cuello.

Luego otro oficial más se sumó y entre los cuatro lo apretaron mientras el joven intentaba zafar. Luego de varios segundos de forcejeos, lo tiraron al piso. Cuando lo levantaron, Ruiz le pegó una cachetada.