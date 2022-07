PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Los Juzgados de Paz en el interior del país están en riesgo porque el Poder Ejecutivo decidió no darle recursos al Poder Judicial para detener el cierre, si los recursos no aparecen, a partir del 1° de enero de 2023, seguramente la Suprema Corte de Justicia no tendrá otra alternativa que suprimir estos Juzgado de Paz, entre ellos el de Nueva Helvecia” manifestó el Diputado Nicolás Viera (FA).

El diputado Mario Colman (PN), salió al cruce de estas declaraciones señalando «estoy en condiciones de decir que no fue ni lo que se dijo en la comparecencia ante la Comisión que analiza la Rendición de Cuentas ni lo que va suceder, vean la versión taquigráfica», pidió el diputado.

Colman dijo que luego de este planteo «me comunique con las autoridades de la SCJ, y manifiestan su compromiso de no cerrar el Juzgado de Nueva Helvecia.»

PUBLICIDAD PUBLICIDAD