El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó, este miércoles 23, la actualización de los protocolos de testeo y aislamiento, en los que se disminuyó la cuarentena para todos los casos sintomáticos. La cartera indicó que, a mayor nivel de vacunación, menor será el número de días de aislamiento. También se anunció cómo debe proceder cada centro educativo ante casos confirmados o brotes de COVID-19.

“Queremos generar el concepto de comunidad educativa segura con criterios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, y reconocidos integrantes de pediatría e inmunización en Uruguay”, informó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en una conferencia efectuada para informar acerca de los cambios en los protocolos de testeo y aislamiento por COVID-19, en el sistema educativo y para la población en general.

El jerarca, acompañado por el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, y el director general de Salud, Miguel Asqueta, aseguró que Uruguay está en un momento diferente de la pandemia, con una reducción de la cantidad de casos activos y nuevos, las internaciones en cuidados moderados y críticos y los fallecidos.

Además, recordó que nuestro país fue pionero en retomar las clases presenciales y que el objetivo actual es disminuir el ausentismo en todos los niveles educativos, con énfasis en el preescolar y el escolar, por temas de socialización de los niños, así como de repercusiones sobre la salud mental y el desarrollo cognitivo.

Salinas detalló los cambios en los protocolos para aquellos contactos, docentes o estudiantes, de casos confirmados y frente a la detección de dos o más enfermos en una misma aula, lo que se considera un brote.

Protocolo para integrantes de grupo con brote de COVID-19

En el ámbito preescolar, no se pedirá cuarentena para aquellos niños que hayan padecido COVID-19 en los últimos 60 días; en cambio, sí deberán hacerla los que no hayan transitado la enfermedad. Además, indicó que estos contactos podrán reintegrarse, sin test, a los 6 días de la última exposición a los casos confirmados, siempre que se encuentren asintomáticos.

En primaria y secundaria, no se aislará a niños ni adolescentes que hayan padecido COVID-19 en los últimos 60 días ni si se administraron dos o tres dosis de vacunas, según el esquema para su edad y estado de comorbilidad. En tanto, quienes cuenten con una dosis, no estén vacunados o hayan pasado la enfermedad hace más de 60 días podrán reintegrarse al octavo día de la última exposición, sin análisis.

En cuanto al ámbito terciario, no se solicitará cuarentena en ningún caso y se continuará con el monitoreo de síntomas y la consulta inmediata de presentarse un cuadro sospechoso de COVID-19.

Para los funcionarios docentes y auxiliares, si se aplicaron dos o tres dosis, no se pedirá cuarentena, y sí se solicitará para aquellos no vacunados o con una dosis. A su vez, si cuentan con tres dosis, el testeo será al quinto día de la última exposición, mientras que si disponen de dos dosis, se harán un análisis al inicio y otro a los 5 días, igual que los no vacunados.

“Es importante para fomentar la presencialidad, y somos más cautos en el nivel preescolar por la razón de que no están vacunados”, dijo.

Protocolo para casos confirmados de COVID-19

Para aquellas personas adultas con síntomas que cuenten con tres dosis o niños con dos dosis y menos de 180 días desde el último suministro, el aislamiento será de 5 días desde fecha de inicio de los síntomas.

Los adultos con dos dosis y menos de 180 días desde la última vacuna o adolescentes con dos dosis y más de 180 días desde la última, el aislamiento será de 7 días. Para las personas no vacunadas el aislamiento será de 12 días. En tanto, en el caso de los asintomáticos, el esquema indica que, para los adultos con tres dosis o los niños con dos y menos de 180 días desde última, el aislamiento será de 5 días.

Para mayores de 18 años con dos dosis y menos de 180 días desde última o adolescentes con dos dosis y más de 180 corridos, el aislamiento será de 7 días. En cuanto a las personas no vacunadas, el aislamiento será de 10 días. “En ningún caso, se requiere un test para regresar al lugar de trabajo, salvo que sea docente”, expresó.

Asqueta expuso que, al inicio de clases, no habrá una encuesta sobre quiénes estuvieron enfermos o están vacunados y afirmó que no se cerrarán centros educativos, salvo que se confirmen excepciones que no están previstas al día de hoy.

Aforo para espectáculos públicos

Salinas anunció que el MSP recomienda permitir el desarrollo de todo tipo de actividad al aire libre con 100% de aforo y sin control de vacunas. Además, señaló que, en espacios cerrados y para personas con el cronograma de vacunación completo, se incrementa el aforo al 100% en eventos masivos y que no habrá duración máxima para ellos.