«Anoche, con entusiasmo luego de la recorrida por el departamento de Colonia en defensa de la LUC, disfrutamos de un gran acto en Carmelo,» tuiteó Beatriz Argimón.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En efecto ayer, un grupo de jóvenes carmelitanos que tienen militancia dentro del Partido Nacional, hicieron su presentación en sociedad, como grupo se mostraron independientes de cualquier figura local o departamental.

De todas maneras fuentes políticas nacionalistas señalaron que el «apadrinamiento» del grupo viene de «bien arriba», y citaron a Beatriz Argimón, quien puso el foco de su visita por la campaña del «No» en esta reunión compartiendo fotos -en su cuenta oficial de twitter- del mitin que junto a este novel grupo de jóvenes se realizó en el Club Unión de Carmelo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Manuela Castellanos y Gervasio Aznarez son los referentes del grupo. Vinculados al wilsonismo son cuidadosos en manifestar adhesiones con dirigentes locales. Se presentan como «independientes» pero conocedores de cada uno de los actores políticos de la región.

Aseguraron, en entrevista realizada en Radiolugares, en el programa TQH que no surgieron dentro de la dinámica de la campaña del «No», aunque ahora tienen todas las energías en ello. «El grupo surge de reuniones con amigos, tenemos obviamente a nacionalistas, pero también a otros que no necesariamente se han pronunciado pero quieren acompañarnos», adelantó Aznarez.

«Yo nunca he votado, la primera vez será ahora con el referéndum, vengo de una familia donde se habla mucho de política. Integro la Comisión de Jóvenes del Partido Nacional en Colonia y hemos estado muy activos desde hace dos años. Un día hablando con Gervasio dijimos de armar algo en Carmelo,» relató Manuela.

Es que ambos, estudian carreras universitarias en Montevideo, y fue allí donde surgió la idea de crear un movimiento joven de talante independiente.

«Vimos que existía la necesidad en varios jóvenes de empezar actuar en política, no en un espacio ya establecido, con gente identificada con el Partido Nacional y otros que no. Nosotros somos plurales con origen nacionalista, por lo que al grupo se han sumado muchos también que no tenían un perfil blanco,» destaca Gervasio.

Ambos integrantes señalaron que conocen los temas de la sociedad y la política del departamento y de Carmelo, prometieron en un próximo encuentro hablar en detalle de los problemas pero también de las soluciones «ante una critica se hace necesario plantear una solución, cuando la tengamos las haremos público» dijeron.