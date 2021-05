«Ayer, lunes 24 de mayo, me realicé un hisopado y di covid positivo. Tengo las dos vacunas de SINOVAC dadas, la última el 17 de abril, y no tengo síntomas. El pasado lunes 17 de mayo estuve reunido con un sacerdote, que resultó tener covid,» tuiteó el Arzobispo Daniel Sturla.

«El lunes 24 me realicé un nuevo hisopado de chequeo, el que terminó dando positivo. Por lo que en seguida me preocupé por el suceso del día anterior. Consulté a los médicos, y me aseguraron que al haber estado siempre de tapabocas, al aire libre, unos 15 minutos, con charlas breves y por la baja carga viral que tengo, las posibilidades de contagios son casi nulas. Avisé a las cuatro personas con las que estuve conversando más. Aunque tuve cuidado de usar tapabocas y era al aire libre, sé que no actué como debía y pido disculpas,» concluyó el Arzobispo.

Esta tarde el Dr. Julio Medina reflexionó sobre diversas situaciones dirigidas a líderes de opinión señalando «es hora que los actores sociales asuman las responsabilidades. Saltarse cuarentenas, aglomerarse, compartir espacios con no convivientes sin máscara, etc, no son buenos mensajes hacia la ciudadanía.»

