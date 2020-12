La Intendencia de Colonia, por intermedio del Departamento de Higiene, Dirección de Bromatología y Laboratorio, comunica a la población la clasificación de las aguas de las Playas del Departamento de Colonia, resultante de muestreos continuos realizados en el corriente año en los puntos que se detallan a continuación.

Balneario Blancarena – EXCELENTE

Balneario Fomento – EXCELENTE

Balneario Los Pinos – EXCELENTE

Parque Varela, Nueva Helvecia – MUY BUENA

Puente de Piedra, Rosario – EXCELENTE

Paso Arballo, Rosario – SATISFACTORIA

Parque Durieux, Rosario – MUY BUENA

Playa Urbana Charrúa, Juan Lacaze – EXCELENTE

Playa Urbana Verde, Juan Lacaze – NO APTA

Balneario Santa Ana – EXCELENTE

Balneario Artilleros – MUY BUENA

Playa Urbana Ferrando, Colonia – SATISFACTORIA

Playa Urbana del Rowing, Colonia – MUY BUENA

Playa Urbana Balneario Municipal, Colonia – EXCELENTE

Playa Urbana Real de San Carlos, Colonia – EXCELENTE

Playa Agreste Brisas del Plata – EXCELENTE

Balneario Oeste, Conchillas – EXCELENTE

Balneario Zagarzazú, Carmelo – EXCELENTE

Playa Urbana Seré, Carmelo – EXCELENTE

Playa Urbana Treinta y Tres Orientales, Carmelo – MUY BUENA

Balneario Punta Gorda, Nueva Palmira – NO APTA

Playa Corbacho, Nueva Palmira – MUY BUENA

Playa Urbana Brisas del Uruguay, Nueva Palmira – MUY BUENA

Parque Puerto Concordia, La Paz – NO APTA

Parque San Rafael, Ombúes de Lavalle – SIN CLASIFICACIÓN

Playa Agreste El Calabrés, Colonia – MUY BUENA

Playa Urbana Honda, Colonia – NO APTA

Playa Agreste de los Piamonteses, Cosmopolita – EXCELENTE

Playa Urbana Dársena Higueritas, Nueva Palmira – NO APTA

Playa Urbana Oreja de negro – EXCELENTE

Balneario Santa Regina – EXCELENTE

Playa Corralito, Carmelo – MUY BUENA

A esta clasificación se llega mediante el cálculo de la Media Geométrica de 5 muestras consecutivas del Número de Coliformes Termotolerantes.

Cabe destacar que Parque San Rafael, se encuentra sin clasificación debido a que no tiene un nivel de agua que amerite su uso con fines recreativos.

Recordar que la playa se puede considerar también NO APTA para baños, cuando se registra un evento de “Espumas” de Cianobacterias o algas verdes, entendiéndose por “espumas”, la mancha de color verde que cubre zonas del agua de la playa y que se observa a simple vista, desde una distancia mayor a 5 metros.

De encontrarse la bandera sanitaria (bandera roja con cruz verde), en la playa, esto significa la inaptitud del agua para uso recreativo por existencia de algún evento perjudicial para la salud, incluida presencia de cianobacterias. Dicha INAPTITUD del agua se mantendrá mientras persista el evento.

La Intendencia de Colonia, mantendrá los controles y muestreos de las aguas de los sitios de recreación durante todo el período de verano, comunicando a la población en caso de surgir cambios en la clasificación de las playas.

