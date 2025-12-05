El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial realizará la entrega de nuevas viviendas en Carmelo, en el marco de un proceso de regularización destinado a familias que residían en zonas inundables, áreas contaminadas o en condiciones de hacinamiento.

La intervención fue desarrollada de manera conjunta por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del ministerio y la Intendencia de Colonia. El trabajo incluyó el realojo y la adecuación del entorno para asegurar que las familias accedieran a viviendas en condiciones adecuadas.

En el acto está prevista la participación de la directora nacional de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves, del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y de autoridades locales vinculadas al proyecto.

La entrega se realizará el lunes 8 de diciembre, a las 11:00 horas, en calle Rivera, entre Ansina y Tomás Gómez, en la ciudad de Carmelo.