El próximo jueves 20 de noviembre vence el plazo para abonar la sexta y última cuota de la Patente de Rodados 2025 en todo el país.

Quienes paguen dentro del plazo accederán a una bonificación del 10%, un beneficio aplicado sobre el monto total de la cuota.

Calendario de vencimiento

6.ª cuota: jueves 20 de noviembre.

El pago puede realizarse en las redes de cobranza, mediante el portal del SUCIVE, o por débito bancario.

Plan de Regularización de Adeudos: disponible hasta el 30 de noviembre de 2025

Los contribuyentes con deudas de patente generadas hasta el 31 de diciembre de 2024 pueden adherirse al nuevo Plan de Regularización de Adeudos, vigente en todo el país hasta el 30 de noviembre de 2025.

El plan permite:

Refinanciar obligaciones actualizadas por el Índice de Precios al Consumo (IPC) .

Acceder a descuentos parciales sobre multas por mora, según el año del vehículo.

Realizar el pago en hasta 36 cuotas mensuales, con un mínimo de 130 Unidades Indexadas (UI) por cuota, de acuerdo con el Texto Ordenado del SUCIVE.