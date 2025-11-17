El escritor Daniel Abelenda Bonnet fue reconocido con el Premio “Destacados 2025” por su destacada trayectoria literaria, una distinción otorgada cada año por la Asociación Uruguaya de Historia, Literatura y Artes (A.U.H.L.A.) a figuras que han contribuido de manera sostenida al panorama cultural del país.

La ceremonia se desarrolló el viernes 14 de noviembre en el Country Club de Atlántida, departamento de Canelones, donde artistas, investigadores y referentes de la vida cultural uruguaya se reunieron para celebrar una nueva edición de estos reconocimientos.

El premio sitúa nuevamente a Abelenda Bonnet en el foco de la escena literaria nacional. Su obra, trabajada a lo largo de décadas, forma parte del mapa creativo que conecta a distintas generaciones de lectores del Uruguay litoraleño y del resto del país, un espacio donde la literatura suele entrelazarse con la memoria, el territorio y las identidades locales.

A.U.H.L.A. mantiene este galardón como forma de valorar trayectorias que dialogan con la historia cultural del Uruguay y que consolidan una producción artística sostenida en el tiempo. En esta edición, el reconocimiento a Abelenda Bonnet destaca tanto su aporte literario como la vigencia de su voz dentro del campo narrativo y poético contemporáneo.