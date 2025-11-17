La Escuela Superior de Música Reina Sofía abrió las inscripciones para la décima edición del Summer Camp ‘Jóvenes Artistas’, su programa internacional de verano dirigido a músicos de 8 a 18 años. El campamento, que se ha consolidado como un espacio de formación artística de referencia en Europa, reúne cada año a participantes de distintos continentes y niveles de estudio.

Fechas y franjas por edad

Entre el 28 de junio y el 5 de julio de 2026, podrán inscribirse los niños de 8 a 12 años, con cupos disponibles en piano, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete y saxofón.

El tramo de 12 a 18 años tendrá su período del 5 de julio al 2 de agosto de 2026, con opciones de piano, violín, viola, violonchelo y flauta. En esta franja, la permanencia puede ser de una o dos semanas, según el plan elegido.

Las plazas son limitadas y la escuela ofrece un descuento de hasta el 32% por pronto pago para quienes se inscriban antes del 12 de enero de 2026.

Sesiones informativas

Para quienes deseen conocer más detalles, la institución organizará dos charlas online a través de Zoom:

Miércoles 26 de noviembre, 17:00 (hora local) – sesión en español.

Jueves 27 de noviembre, 16:00 – sesión en inglés.

Un programa internacional en expansión

La edición 2025 del Summer Camp reunió a 219 participantes de más de 30 países, un récord que confirma el alcance global del programa. España, República Dominicana, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Catar, México y Australia fueron algunas de las nacionalidades representadas.

El carácter bilingüe del campamento (español e inglés) facilita la integración de estudiantes de distintos contextos y expone a los jóvenes músicos a una experiencia formativa diversa y multicultural.

Formación artística integral

El programa incluye:

Clases individuales de técnica instrumental.

Música de cámara.

Masterclasses Listening to Music.

Talleres Building an Artist y Body Technique, diseñados para fortalecer el desarrollo artístico integral.

Lecciones magistrales con artistas invitados.

Los estudiantes pueden optar entre el formato de campus completo (con residencia incluida) o la modalidad de día.

Cada semana culmina con un concierto final abierto a familiares y amigos, donde los participantes presentan el trabajo realizado durante el programa.

Una institución de prestigio internacional

Fundada en 1991 por Paloma O’Shea, la Escuela Superior de Música Reina Sofía tiene como misión apoyar a jóvenes talentos y acercar la música a la sociedad. Con alrededor de 160 alumnos de más de 30 nacionalidades, ofrece una formación gratuita y personalizada con destacados especialistas, además de una programación anual de más de 300 conciertos.

La comunidad de antiguos alumnos ya supera los 1.200 músicos, muchos de ellos integrantes de orquestas internacionales, solistas en activo o docentes en prestigiosas escuelas.

Desde 2017, la Escuela Reina Sofía organiza cursos de verano dirigidos a niños y jóvenes hasta los 18 años, consolidando una propuesta formativa de referencia en el ámbito musical europeo.

Más información

Web: www.musicsummer.es

Correo: [email protected]

Teléfono: +34 91 351 10 60