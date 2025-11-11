Bomberos evacuaron hoy el Hospital Artigas tras recibir una llamada telefónica en la que se advertía que un artefacto explotaría a las 15:00. No se informó de hallazgo de ningún dispositivo al cierre de esta nota y la institución permanece bajo custodia mientras las brigadas completan la inspección.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La comunicación anónima llegó por teléfono y motivó la activación del protocolo de emergencia: retirada ordenada de pacientes, acompañantes y personal, aislamiento de la zona potencialmente afectada y búsqueda especializada por parte de los equipos de Bomberos. En paralelo, se dio aviso a la Policía para que colabore en la investigación y en el control del perímetro.

La evacuación se realizó de forma preventiva y se priorizó la atención de pacientes con mayor vulnerabilidad. Las autoridades sanitarias y de seguridad mantienen abierta la investigación para identificar el origen de la llamada.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hasta el momento no se reportaron lesionados ni confirmación de un artefacto explosivo.