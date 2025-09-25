La Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) de ANEP anunció la apertura de preinscripciones para 2026 en la Escuela Agraria La Concordia, ubicada en el kilómetro 305,500 de la Ruta 21. La propuesta combina formación académica y práctica en un entorno rural con residencia estudiantil, comedor y transporte escolar.

EBI Rural Extendido

Los estudiantes que cursen sexto de primaria podrán preinscribirse en séptimo año en la modalidad EBI Rural Extendido. También podrán sumarse alumnos que estén en cualquier otro año de Educación Básica Integrada (EBI).

El plan incluye:

Residencia estudiantil femenina y masculina.

Comedor.

Ómnibus escolar para ingreso.

Campo experimental de 93 hectáreas.

Huerta, cunicultura y avicultura.

Horario extendido, de 8:00 a 18:30.

Además, se incorporan todas las unidades curriculares de UTU o Liceo junto a talleres agrarios, visitas de estudio y formación con visión agropecuaria.

Bachillerato Tecnológico Agrario

Quienes hayan aprobado noveno año (tercero de educación media) podrán cursar primer año del Bachillerato Tecnológico Agrario. Y quienes finalicen cuarto de liceo o equivalente en UTU podrán acceder a segundo año de esta modalidad.

Las características principales de este plan son:

Residencia estudiantil para varones y mujeres.

Comedor con cinco comidas diarias.

Servicio de transporte escolar.

Campo de 93 hectáreas y tambo escolar.

Uso de maquinaria agrícola y huerta.

Actividades de cunicultura.

Cursos extracurriculares.

Docentes especializados en formación agraria.

Información y contacto

Las consultas e inscripciones pueden realizarse vía WhatsApp al 094 602 263 o por teléfono al 4530 4112.

Con estas propuestas, la Escuela Agraria La Concordia busca formar jóvenes con competencias técnicas y prácticas, vinculando educación y producción en un entorno que favorece la capacitación integral para el sector agropecuario.