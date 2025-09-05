PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente Yamandú Orsi suspendió este viernes toda su agenda pública, incluida su participación en la inauguración de la Expo Prado, tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de dos niños y su padre en el departamento de Río Negro.

La decisión fue tomada como gesto de respeto ante el crimen que involucra a Andrés Morosini, de 28 años, quien este miércoles por la mañana se llevó por la fuerza a sus hijos de 2 y 6 años de la vivienda de su madre, en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

Según supo Subrayado, Orsi se mantiene en contacto permanente con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien brindará una conferencia de prensa esta tarde en la Jefatura de Policía de Soriano.

Un crimen que sacudió al país

Tras llevarse a los niños, Morosini condujo hasta el kilómetro 58 de la ruta 20, en las cercanías del arroyo Don Esteban, en territorio de Río Negro. Allí, según reconstruyó la Policía, el vehículo fue sumergido con los menores en su interior.

Este viernes por la mañana, personal policial y buzos de la Armada Nacional localizaron el automóvil bajo el agua. En su interior hallaron los cuerpos sin vida de Morosini y sus dos hijos.