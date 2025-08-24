PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante la noche del domingo 24 de agosto, con motivo de la Noche de la Nostalgia, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) coordinó un operativo nacional de control para detectar consumo de alcohol y drogas en conductores. Las espirometrías y los test de saliva se realizarán en distintos puntos del país, en colaboración con autoridades departamentales y cuerpos policiales.

Campaña “Disfrutá y divertite”: un llamado a la conciencia

Bajo el lema “Disfrutá y divertite”, la Unasev difundió recomendaciones dirigidas especialmente a quienes planean conducir durante la jornada. A través de sus redes sociales, el organismo recordó que el consumo de alcohol deprime el sistema nervioso central, disminuye los reflejos, afecta el razonamiento y compromete la coordinación muscular.

Además, advirtió que el consumo de marihuana altera las funciones cognitivas y deteriora las habilidades psicomotrices necesarias para una conducción segura.

¿Por qué no se debe conducir bajo efectos de sustancias?

Según la Unasev, el alcohol y otras drogas provocan una reducción del campo visual, incrementan el tiempo de reacción, dificultan el cálculo de distancias y aumentan la sensibilidad a los deslumbramientos. También disminuyen la capacidad de atención y reducen significativamente los reflejos. Estas condiciones incrementan el riesgo de protagonizar siniestros de tránsito.

Cómo se realizan los controles

Los controles incluyen espirometrías, que detectan la presencia de alcohol en el aire espirado, y test de saliva, que permiten verificar si la persona ha consumido THC, el principal componente psicoactivo del cannabis.

Ambas pruebas son obligatorias: en caso de negativa, se presume un resultado positivo y se aplican las sanciones correspondientes según la normativa vigente.

Si un conductor obtiene un resultado positivo, no podrá continuar al volante, y en caso de superar los 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, será derivado al Juzgado de Faltas.