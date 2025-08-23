PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con motivo de la celebración de la Noche de la Nostalgia, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto, la Policía Nacional implementará un operativo especial de seguridad y fiscalización en todo el territorio, incluyendo obviamente el departamento de Colonia.

El dispositivo contará con la participación de diversas direcciones nacionales: Policía Caminera, Guardia Republicana, Policía Científica, Aviación de la Policía Nacional, Bomberos, el Centro de Comando Unificado y el área de Fiscalización de Empresas, además de las jefaturas departamentales en sus respectivas jurisdicciones.

Las acciones previstas incluyen el refuerzo del patrullaje en zonas con locales nocturnos y eventos, controles vehiculares en rutas nacionales y vías departamentales —con espirometrías y pruebas de THC a conductores—, así como monitoreo mediante el sistema de videovigilancia. Además, se coordinarán tareas con las intendencias para fortalecer la seguridad y fiscalización.



El Ministerio del Interior exhorta a la población a disfrutar de esta jornada con responsabilidad y se suma a la campaña “Disfrutá y divertite: Nostalgia Segura”, impulsada junto a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y la Secretaría Nacional de Drogas.