De la Redacción de Carmelo Portal

El candidato al Municipio de Carmelo por la Lista 3904-A del Partido Nacional propone una gestión enfocada en la coordinación de obras, la limpieza urbana y la eficiencia en el uso de recursos.

Mario Ramírez, candidato a la Alcaldía por la lista 3904-A del Partido Nacional, analiza los desafíos que enfrenta la ciudad y detalla su visión para un gobierno local más eficiente y coordinado. En esta entrevista, Ramírez enfatiza la necesidad de mejorar la gestión de obras, fortalecer la recolección de residuos y garantizar una mayor articulación entre las distintas direcciones municipales.

“No fue una decisión de un día para el otro”

— ¿Cómo decidiste postularte al Municipio de Carmelo? ¿Qué fue lo que te llevó a dar este paso?

— Fue una decisión tomada con mucho tiempo y muchas conversaciones. No fue de un día para el otro, sino un proceso largo en el que fui asumiendo el compromiso. Es algo que me gusta, que me motiva, y creo que puedo aportar a la ciudad. Si Dios quiere, espero poder hacer un buen trabajo.

— ¿Cuál es la visión que tenés para Carmelo en los próximos cinco años?

— Hay muchas cosas para mejorar, pero también hay proyectos que están bien encaminados y que deben continuar. Por ejemplo, el Cordón Cuneta, que ha dado jerarquía a los barrios, es algo que me gustaría mantener. También el proyecto del Arbolado Urbano, que es clave para el paisaje y la calidad de vida. Además, hay que mejorar el estado de las calles y el alumbrado público, que si bien se ha avanzado mucho con la instalación de más de 2.500 focos, todavía quedan zonas por atender.

Obras públicas: «El Municipio tiene que estar al tanto de lo que se hace»

— El estado de las calles es una de las principales preocupaciones de los vecinos. ¿Cómo imaginas mejorar ese aspecto?

— Es un problema recurrente y hay que abordarlo con planificación. Primero, hay que dejar claro que el alcalde no es el único que toma decisiones, porque el Municipio está compuesto por un equipo de cinco personas. Lo importante es coordinar con la Dirección de Obras y tener un control estricto sobre los trabajos que se realizan. A veces se ejecutan obras sin que el Municipio tenga conocimiento, lo que genera problemas de planificación.

— ¿Por qué sucede eso?

— No lo sé con certeza, pero hay trabajos que se hacen sin pasar por el Municipio, y eso es algo que hay que corregir. Yo propongo trabajar con todas las direcciones de la Intendencia para que no haya descoordinación. Hoy, por ejemplo, se hacen arreglos en calles y a los pocos días OSE las rompe para hacer conexiones. Esto no puede seguir pasando. Antes de hacer una carpeta asfáltica hay que asegurarse de que todo esté coordinado. De lo contrario, es desperdiciar recursos.

— En tu opinión, ¿cómo debería ser esa coordinación?

— Hay que trabajar en conjunto con OSE y con todas las áreas involucradas. No tiene sentido hacer una calle nueva si después se va a romper por falta de planificación. Lo mismo pasó con la calle Churrinche, que la arreglaron y al otro día estaba rota de nuevo. Todo esto me llevó a postularme, porque quiero cambiar esa forma de trabajar.

Basura y recolección: «El principal problema es la falta de organización»

— Mencionaste que la basura es una de tus principales preocupaciones. ¿Qué diagnóstico haces del sistema de recolección?

— El sistema actual tiene fallas y necesita reorganización. Hoy los camiones de basura se rompen seguido, y cuando eso pasa se tiene que contratar a una empresa privada, que también ha tenido problemas mecánicos. Esto genera retrasos en la recolección y acumulación de basura en las calles.

— ¿Qué soluciones propones?

— Primero, hay que mejorar la flota de camiones y asegurarse de que haya un plan B cuando uno se rompa. También propongo la creación de una planta de transferencia de residuos, para evitar que los camiones tengan que viajar diariamente a Conchillas. Carmelo, por su tamaño, merece una planta propia, y ya hay terrenos identificados cerca de Polanco donde se podría instalar.

— ¿Cómo planeas abordar el problema de los basureros clandestinos?

— Es necesario eliminar los basureros endémicos en distintos puntos de la ciudad, como Las Lomas, El Centenario y el Barrio Norte. Para eso, hay que fortalecer la educación ambiental y mejorar la recolección con nuevos sistemas de contenedores compactadores. Además, hay que incentivar a los comercios a disponer adecuadamente sus residuos, ya que muchos tiran cajas y nylon en los contenedores públicos, saturándolos rápidamente.

Cambio cultural y participación ciudadana

— Más allá de la gestión, ¿crees que la ciudadanía debe cambiar su actitud respecto a la higiene urbana?

— Sin dudas. No todo el problema es de la gestión municipal, también hay un componente cultural. En el carnaval pasado, por ejemplo, la ciudad amaneció llena de basura. En otras ciudades, la gente se lleva su basura o hay brigadas que limpian de inmediato. En Colonia, después de los desfiles, la limpieza es inmediata. Carmelo tiene que adoptar esa cultura del cuidado de los espacios públicos.

— ¿Cómo imaginas una solución a largo plazo en esos temas?

— Primero, con campañas de concientización. No puede ser que la gente saque la poda y la chatarra cuando quiere, sin respetar los días asignados. También hay que mejorar la comunicación del Municipio con los vecinos, para que sepan qué hacer y cuándo. Hoy en día muchos recurren a las redes sociales para quejarse, en lugar de llamar a la oficina correspondiente.

Desafíos de gestión: «No hay soluciones mágicas, hay trabajo»

— ¿Cuánto tiempo crees que tomará ordenar la gestión?

— No se puede cambiar todo en un día. Para mí, toda la gestión llevará tiempo, porque hay muchas cosas para ajustar y mejorar. Lo primero es resolver los problemas actuales, y después sí, empezar a proyectar a futuro. La clave es no prometer soluciones mágicas, sino trabajar con seriedad.

— ¿Crees que hay una buena base de concejales para encarar estos cambios?

— Sí. Veo que en distintos partidos hay gente con ganas de trabajar. El alcalde que sea electo va a tener un buen equipo de concejales, y eso es fundamental para que el Municipio funcione bien. Lo importante es que haya una mesa de trabajo donde todos aporten, más allá de las diferencias políticas.