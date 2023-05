El senador del oficialista Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés aseguró este jueves no haber cometido ningún delito tras declarar ante la Fiscalía de Uruguay por las siete denuncias de abuso sexual infantil que recaen sobre él desde marzo.

«No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito», dijo a la prensa el legislador nacionalista a la salida de la Fiscalía, donde testificó durante una hora y media junto con el profesor de Historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezin, acusado de ser el encargado de reclutar jóvenes para Penadés.

El senador abandonó la sede acompañado de su abogado, Javier Vega, quien indicó que «no ha sido un día fácil para Penadés».

«Prestó declaración y es lo que podemos decir por el momento. Esto sigue. La investigación va a seguir desarrollándose, queremos arribar a la verdad material», sostuvo Vega, que insistió en que no daría «mayores datos al respecto» ya que la investigación sigue en curso.

Preguntado sobre el caso, puntualizó que, de momento, Penadés «no está citado para declarar nuevamente», y se negó a responder si el legislador conocía a los denunciantes.

Con una nueva denuncia presentada la semana pasada, el caso de Penadés suma un total de siete denunciantes.

El pasado 29 de marzo una militante del PN acusó de explotación sexual infantil a Penadés, lo que provocó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Ante esta situación, el senador negó los hechos y anunció que la denunciaría por difamación.

Posteriormente, en una rueda de prensa, el senador dijo estar «impactado» por la acusación hecha por la militante Romina Celeste Papasso, mujer trans que declaró que los hechos sucedieron cuando tenía 13 años y aún no había iniciado su transición.

«Nunca he engañado ni he renegado sobre mi orientación sexual, pero lo que no admito es que por tenerla alguien me pueda acusar de pedófilo», respondió Penadés, quien hasta entonces no había dicho públicamente ser homosexual.

El legislador recibió luego expresiones públicas de apoyo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ambos de su mismo partido.

«Hace 30 años que lo conozco, y a esa persona que denunció por primera vez no la conozco (…) una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ‘yo no fui, yo no hice nada, no es cierto’. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo», aseguró el mandatario en una rueda de prensa.

EFE