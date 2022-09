Durante los años lectivos 2020 y 2021 los modos de enseñar y de aprender se vieron afectados por la

pandemia. La evolución del impacto del COVID-19 llevó, en más de una ocasión, al cierre total o parcial

de los centros educativos y a la sustitución de la educación presencial por educación a distancia. En este

contexto, fue necesario recurrir a herramientas digitales que, en nuestro país, en muchos casos, ya se

encontraban disponibles.

Entre estas herramientas se encuentran las plataformas educativas de Ceibal, que para ese entonces

incluían el aula virtual CREA (Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje), la Biblioteca

País y las plataformas de matemática PAM (Plataforma Adaptativa de Matemática) y Matific1.

Mucho se ha hablado del importante incremento en el uso de las diferentes plataformas producto de la pandemia del COVID-19. En el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2019-2020 se realizó un análisis comparativo de la utilización de estas cuatro herramientas en el sector público, antes y durante la

pandemia, considerando todos los niveles educativos (inicial, primaria, primaria especial, media básica

y media superior). Dicho análisis diferencia, además, los períodos de cierre de centros y de presencialidad

parcial en el año 2020.

Ahora, el informe Plataformas de Ceibal: uso antes y durante la pandemia de COVID-19 incorpora datos

correspondientes al año 2021 y explora variaciones en el empleo de las plataformas entre los diferentes

departamentos del país. El análisis se profundiza, en el caso de CREA, mediante la estimación de un

modelo que contempla, en conjunto, los diferentes factores que parecen incidir en la frecuencia de

acceso a esta plataforma por parte de los alumnos de primaria. Esto contribuye a comprender por qué

algunos estudiantes hacen mayor uso que otros de este recurso.

En términos generales, se observa un incremento radical en la utilización de plataformas en el año 2020

en todos los niveles educativos. Sin embargo, esta tendencia no se verifica en 2021, cuando el empleo se

mantiene en niveles similares a los del año anterior e incluso disminuye en el período de reapertura de

los centros educativos (segundo semestre del año). Esto podría relacionarse con un cierto “desgaste”

o fatiga por parte de estudiantes y docentes en el uso de las plataformas, así como con el hecho de que

el retorno a la presencialidad en 2021 fue escalonado pero pleno, mientras que en 2020 se mantuvieron

modalidades híbridas durante gran parte del año lectivo. Tanto en 2020 como en 2021, e inclusive en

momentos en que la situación sanitaria determinó el cierre de los centros educativos, entre un 5% y un

10% de los estudiantes y docentes no registra ingreso alguno a las diferentes plataformas de Ceibal. Este

porcentaje es aún mayor para educación especial e inicial.

CREA es la plataforma más utilizada. En los cerca de 60 días de clase del primer semestre de los años

2020 y 2021, período en que tuvieron lugar las interrupciones de la educación presencial, los estudiantes

accedieron a esta plataforma más de la mitad de los días (35 días en primaria y 45 en educación media

en 2021). El uso promedio de cada una de las restantes plataformas no alcanzó los cinco días de clase en

el mismo período. Dado que CREA funciona como un aula virtual, esto podría indicar que el empleo de

plataformas se orientó principalmente a cubrir necesidades de gestión y comunicación entre docentes y

estudiantes.

Respecto a los factores asociados a la frecuencia de uso de las plataformas, se observa que esta varía

según el curso al que asiste el estudiante. En primaria, su utilización es mayor en los grados más altos,

mientras que en educación media sucede lo contrario: disminuye en media superior respecto a media

básica. Las mujeres, tanto estudiantes como docentes, hacen mayor uso de estas herramientas que sus

pares varones. Existen también diferencias geográficas: el empleo de las plataformas es mayor en los

departamentos situados al sur del Río Negro y menor en el norte del país.

A su vez, información disponible únicamente para primaria permitió identificar que en ese nivel los

principales factores que explican la cantidad de días que los alumnos ingresan a CREA son el grado

cursado y la frecuencia de uso de la herramienta por parte del docente a cargo del grupo al que asiste el

niño. La asistencia a una escuela de contexto sociocultural favorable es otro factor de gran importancia,

pero solo en 2020 y 2021, es decir, desde el comienzo de la pandemia. En menor medida, tener una

maestra mujer, la mayor edad del docente y la asistencia a una escuela de práctica (o, en segundo lugar,

una escuela urbana común), también se asocian a un mayor uso de la plataforma CREA por parte de los

estudiantes.

La llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 marcó un antes y un después en la utilización de

plataformas web para la enseñanza en la educación pública uruguaya. Sin embargo, la incorporación

de estas herramientas en los procesos educativos no se profundiza en 2021. Esto, así como el hecho de

que el aumento del uso de estas herramientas se concentre en torno al aula virtual CREA (y no en las

plataformas de contenidos específicos), sugiere una incorporación coyuntural, que podría no sostenerse

a futuro.

La inclusión de nuevos datos para los años siguientes permitirá continuar analizando la tendencia del

uso de plataformas, el surgimiento o la evolución de ciertas brechas de utilización y su incorporación a

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para poder estudiar no solo la frecuencia de utilización de las

plataformas, sino también su aplicación práctica a los procesos pedagógicos, sería necesario disponer

de información acerca de las actividades que se realizan a través de ellas en las diferentes áreas del

conocimiento.

Asimismo, tal como surge del análisis realizado en el Informe sobre el estado de la educación

en Uruguay 2019-2020, existe un efecto positivo del empleo de CREA sobre los desempeños educativos,

relación que continuará analizándose en futuras ediciones de Aristas.