Se desarrollaba la exposición rural en San José y el Presidente Luis Lacalle Pou señalaba la difícil situación del sector lácteo.

En una nota publicada ayer por el Semanario Búsqueda informan que Lacalle mantuvo previo a esa expo una reunión con los ministros de Ganadería e Industria y también con el Inale. El encuentro fue para estudiar la situación de “dos o tres empresas que están en franco deterioro”.

“Y una de ellas esta semana se complicó del todo”, dijo el mandatario al referirse a la Cooperativa Agraria Limitada Carmelo (Calcar), que en esos días mantenía una negociación con sus trabajadores para establecer un ajuste de los sueldos y recorte de personal, entre otras medidas.

El presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Álvaro Lapido, mencionó la calificación de las deudas de las cooperativas lácteas con los bancos, al comparecer en la Comisión de Ganadería del Senado el jueves 8 para exponer la situación de la lechería uruguaya.

CALCAR se encuentra en el peor escenario financiero, es categoría 5, la misma se refiere a los “deudores irrecuperables” y a “los casos con clara evidencia de incobrabilidad”, según lo define el Banco Central del Uruguay.

Alvaro Lapido, al comparecer ante los senadores, reconoció que Calcar “realmente está en una situación muy delicada, y uno de los problemas principales que tiene es la falta de leche”, señaló a Búsqueda.

“Entonces, todos los indicadores le dan mal, además de que intentó procesos de mejora industrial y de inversión que no pudo implementar en su momento, debido a su alto endeudamiento”, argumentó.

Calcar tiene créditos vigentes por unos US$ 6,2 millones, los morosos abarcan casi US$ 5 millones, de los cuales US$ 3,3 millones corresponden a deudas en mora con el Banco República y el resto se reparte entre bancos privados, según los registros de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central. Muestran que la deuda de esa firma tiene la calificación 5 en la mayoría de los casos, publicó este jueves Búsqueda.