La Dirección Departamental de Salud informó este viernes que se esta verificando el incumplimiento de las medidas básicas de prevención del COVID 19, visto esto, se recuerda a todos los emprendimientos comerciales, grandes medianos y pequeños, de cualquier ramo que: se debe extremar las medidas y cuidado en los siguientes items:

• Uso de tapabocas en supermercados , almacenes, redes de cobranza, bancos, centros comerciales y transporte público.

• Evitar aglomeraciones de personas

• Asiduo lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel como alternativa.

• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos) con las manos sin lavar

• No compartir el mate

• Toser o estornudar tapándose la boca con el antebrazo o con un pañuelo descartable que se desechará inmediatamente.

• Mantener una distancia de 2 metros de las demás personas.

• Mantener una correcta ventilación de ambientes cerrados, abriendo ventanas, etc. para una correcta circulación y recambio de aire.