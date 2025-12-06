En las últimas semanas, Carmelo ha visto emerger un fenómeno que, aunque motivado por hechos puntuales —robos de motos, picadas y problemas de tránsito—, revela tensiones más profundas. Grupos de vecinos, articulados en parte por policías retirados, han liderado movilizaciones públicas para reclamar respuestas. Desde el gobierno local y sectores políticos también se han convocado encuentros con autoridades policiales para escuchar inquietudes ciudadanas.

Hasta aquí, todo parece corresponder a la dinámica natural de una comunidad que busca explicaciones y soluciones. Sin embargo, lo que se juega en el subsuelo de la conversación pública es más complejo.

En redes sociales, las repercusiones derivadas de esas movilizaciones han tomado un tono preocupante. Se observan discursos que coquetean con la idea de “hacer justicia por mano propia”, se multiplican críticas al sistema judicial y se cuestiona de manera generalizada a la Policía. Ese clima, alimentado por la frustración, no es nuevo, pero sí está creciendo.

La preocupación no está solo en el contenido de esas reacciones, sino también en lo que no está entrando en la discusión.

Una conversación atrapada en un único registro

El debate actual —al menos en su versión más visible— se centra casi exclusivamente en la necesidad de ejercer más fuerza: más controles, más persecución, más castigo. Es una reacción comprensible ante hechos concretos que afectan la vida diaria; cualquiera que haya sufrido un robo lo sabe.

Pero esa mirada única deja fuera otros ángulos fundamentales para comprender lo que sucede en Carmelo. No aparecen, por ejemplo, interpretaciones desde las ciencias sociales, como las que plantea habitualmente el politólogo y sociólogo Juan Pablo Luna, (¿Democracia Muerta? Planeta 2024) cuando explica cómo la inseguridad suele ser el síntoma visible de problemas estructurales más amplios.

La pregunta es simple, pero incómoda:

¿Realmente creemos que el conflicto actual puede explicarse solo desde la Policía o la Justicia?

Un territorio que cambió más rápido que su relato

Carmelo ha atravesado, en pocos años, una transformación silenciosa pero profunda. No se pueden analizar las tensiones actuales sin considerar que:

Calcar cerró , afectando empleo, identidad y economía local.

El Hotel Casino Carmelo protagonizó episodios que simbolizan la fragilidad del sector turístico.

Varias empresas históricas viven momentos de incertidumbre que repercuten en el tejido social.

Cada uno de esos hechos erosiona algo más que el empleo: desgasta rutinas, estructura comunitaria, autoestima colectiva y horizonte de oportunidades.

En este contexto, la ciudad enfrenta una realidad nueva:

la pérdida de referentes materiales y simbólicos que antes sostenían el orden social.

La falta de empleo de calidad, la precarización, el auge de la virtualidad, el individualismo creciente, la desconexión entre generaciones y la migración interna dibujan una Carmelo diferente a la de hace apenas quince años.

Más fragmentada, más vulnerable, más expuesta a los mercados ilegales que avanzan cuando el Estado se debilita.

Seguridad, sí. Pero también mirada larga

Nada de esto niega la importancia de la seguridad pública. La Policía y la Justicia tienen un rol fundamental e ineludible. Pero también es cierto que:

La seguridad no florece en el vacío. Se sostiene mejor donde hay oportunidades reales. Se desploma cuando la desigualdad y el desencanto crecen.

Cuando la ciudad debate únicamente sobre patrullajes, castigos o multas, pierde de vista la mitad del paisaje. Y esa mirada parcial deja sin respuesta preguntas esenciales:

¿Por qué Carmelo se siente hoy más frágil?

¿Qué transformaciones sociales están detrás del malestar?

¿Qué modelo económico dejó de funcionar?

¿Qué vínculos comunitarios se quebraron en el camino?

Si no incluimos estas preguntas en la conversación, corremos el riesgo de diagnosticar un problema con un solo lente.

Una invitación a ampliar el foco, no a confrontar

Este análisis no pretende confrontar con quienes reclaman firmeza. Sus preocupaciones son legítimas, reales y deben ser escuchadas. Lo que se propone es sumar capas a la lectura, porque los fenómenos complejos rara vez tienen soluciones simples.

Carmelo necesita hablar —sin miedo, sin gritos, sin chivos expiatorios— sobre lo que le está pasando.

Recuperar el encanto, el respeto y el compromiso comunitario requiere una conversación más amplia que la que hoy domina en redes sociales. Una que combine seguridad, sí, pero también empleo, educación, urbanismo, salud mental, juventud, economía local y tejido social.

La ciudad está a tiempo de hacerlo.

Y quizás, si logramos mirar más allá de la inmediatez, podamos comprender que lo que hoy duele no es solo la inseguridad: es una transformación profunda, que merece ser pensada con la serenidad y la inteligencia que Carmelo siempre supo cultivar.