PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, encabezará este viernes 14, a las 19.30 horas, la inauguración de una nueva obra de alumbrado público en Camino Dante Irurtia, en la ciudad de Carmelo.

El nuevo sistema de iluminación se extiende desde la rotonda de la avenida Paraguay, en el acceso al nuevo puente, hasta la Seccional policial del Cerro. El proyecto contempla la instalación de 28 luminarias, distribuidas en dos tramos: 25 a lo largo de la ruta Dante Irurtia y 3 en el camino vecinal junto a la Escuela N.º 111.

Además, se incorporaron tres farolas decorativas y se colocaron dos bancos donados por el Municipio de Carmelo, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y promover espacios más seguros y accesibles para la comunidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD