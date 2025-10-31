PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este jueves se presentó en la ciudad de Carmelo el proyecto “Agua para el Desarrollo”, una iniciativa que busca fomentar el uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos en el sector rural del departamento de Colonia.

El acto contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; el director de DINACEA, Alejandro Nario; el director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez; y el asesor de Inversiones, Gervasio Aznárez. También participaron el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, autoridades del Banco República, ediles, concejales, directores de la Intendencia, técnicos, productores rurales y medios de comunicación.

Plazo extendido y nuevas líneas de apoyo

Durante la presentación se anunció la extensión del plazo para la inscripción al programa hasta el 30 de noviembre, lo que permitirá que más productores puedan incorporarse a esta herramienta de desarrollo. Asimismo, se informó que se sumaron nuevas líneas de asistencia para el tratamiento de efluentes en tambos, con recursos aportados por DINACEA y el apoyo técnico de la empresa Montes del Plata.

El asesor de inversiones, Gervasio Aznárez, destacó que el buen uso del agua es un tema central en la agenda pública y subrayó la responsabilidad del gobierno departamental de mantener un diálogo constante con los productores rurales. “Esta es una gestión con vocación moderna e innovadora, que entiende el valor del intercambio permanente con un sector clave para la economía y la identidad de Colonia”, sostuvo.

Más de 10.000 hectáreas alcanzadas

Por su parte, Alfredo Martínez detalló los avances del programa. Señaló que en los primeros 50 días del proyecto más de 50 productores se inscribieron, lo que representa un impacto potencial en más de 10.000 hectáreas del departamento. Valoró especialmente el trabajo territorial del técnico Carlos Alfonzo, encargado de visitar los predios y conocer de primera mano las realidades de cada productor para optimizar la ayuda disponible.

Martínez también remarcó que la extensión del plazo —hasta el 30 de noviembre— fue una decisión del intendente Rodríguez, orientada a ampliar el acceso y maximizar los beneficios del programa.

Una política ambiental con enfoque territorial

El director de DINACEA, Alejandro Nario, destacó que fue la Intendencia de Colonia la que se acercó al Ministerio de Ambiente con esta propuesta, lo que —dijo— evidencia un modelo de gestión proactivo y moderno. “El ambiente no debe verse como un obstáculo, sino como un aliado. Nuestra política es estar cerca de los productores, apoyarlos y responder a sus necesidades”, afirmó.

Nario subrayó además el valor estratégico de la articulación entre instituciones: Ministerio de Ambiente, Banco República, cooperación alemana, gobiernos locales y la Intendencia de Colonia, trabajando de manera conjunta.

Una apuesta estratégica al agro

El cierre estuvo a cargo del intendente Guillermo Rodríguez, quien resaltó la importancia del agua como recurso fundamental para la producción y la necesidad de abordarlo con una mirada integral. “Conocemos de cerca el mundo rural y su aporte al desarrollo del departamento. Por eso, seguimos apostando a iniciativas que fortalezcan al sector, en coordinación con el gobierno nacional y las políticas ambientales delineadas en nuestro presupuesto quinquenal”, expresó.

Rodríguez también valoró la creación de la Secretaría de Ambiente en la Intendencia, como reflejo del compromiso institucional con una agenda que considera prioritaria.