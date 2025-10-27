A lo largo de los últimos cien días, el Municipio de Carmelo ha desplegado un conjunto de iniciativas que, aunque diversas en su forma, parecen responder a una lógica común: recomponer, desde lo fragmentado, una ciudad que lleva décadas erosionando su forma urbana y su tejido social. Este intento de reconstrucción se produce en un contexto donde la espacialidad ha sido profundamente desestructurada por una planificación discontinua, desarticulada y, en muchos aspectos, improvisada.

Espacio vivido, espacio practicado, espacio representado

Desde una lectura crítica del espacio, lo que sucede en Carmelo no puede comprenderse sólo desde la gestión de obras o programas. Hay que atender al modo en que el espacio urbano se configura socialmente.

En estos meses, el municipio ha intentado incidir en el espacio vivido, aquel que los ciudadanos habitan y resisten, mediante operativos de cercanía como el programa “Sé parte de tu Municipio”. Este despliegue territorial, que abarca zonas como Cerro Carmelo, Norte, Saravia o Colonia Estrella, apunta a reconstituir los lazos entre ciudadanía e instituciones locales, pero no logra todavía reorganizar el espacio lógico: ese plano de ordenación urbana que da sentido y funcionalidad al conjunto de la ciudad.

Los encuentros vecinales exponen demandas reiteradas —saneamiento, tránsito, bacheo, vivienda— que revelan una ciudad segmentada, donde las infraestructuras se distribuyen desigualmente y las centralidades están erosionadas. El municipio, en respuesta, parece transitar una estrategia de proximidad compensatoria: suple con presencia política la ausencia de estructuración espacial coherente.

Obras públicas: entre la urgencia y el horizonte

Las intervenciones en infraestructura urbana muestran voluntad operativa pero también una marcada lógica reactiva. Las acciones en Playa Seré, las obras de cordón cuneta, y el plan de bacheo no disimulan la precariedad de base. No hay, aún, un proyecto urbano integral que reconfigure el conjunto, recupere centralidades, redefina bordes o articule las funciones urbanas disgregadas.

El municipio actúa sobre puntos críticos sin que emerja un relato espacial potente que redefina Carmelo como unidad urbana contemporánea.

El riesgo de actuar sólo sobre “nodos de conflicto” es cristalizar la lógica de islas urbanas: sectores que mejoran en lo inmediato, pero siguen desconectados del resto del sistema urbano.

La ciudad como campo de disputas

En Carmelo conviven múltiples capas de ciudad superpuestas. Hay una ciudad histórica, patrimonial, con un imaginario de época aún fuerte; una ciudad funcional, degradada, con problemas estructurales; y una ciudad aspiracional que aún no ha logrado consolidarse. La administración municipal se encuentra frente al desafío de ordenar esta superposición.

En ese marco, el énfasis en el patrimonio y la identidad local —conmemoraciones escolares, actividades culturales, celebraciones de fechas históricas— intenta reactivar símbolos urbanos que hoy flotan sin anclaje. Las instituciones educativas y culturales se convierten en dispositivos de compensación simbólica frente a un espacio que ha perdido coherencia.

Participación o delegación simbólica

El discurso participativo del gobierno municipal no siempre se traduce en poder de decisión real para la ciudadanía. Las asambleas barriales son, en muchos casos, espacios de catarsis más que instancias de planificación con efecto vinculante. Se constata un esfuerzo político por abrir el diálogo, pero aún limitado por una estructura decisional tradicional, poco permeable a formas cooperativas reales.

La promesa de una planificación participativa se tensiona con una lógica institucional que sigue operando desde la verticalidad. La ciudad, como construcción social, exige que el Estado local no sólo escuche, sino que incorpore al habitante como actor del diseño urbano.

Lo que falta: pensar la ciudad futura

En Carmelo persisten zonas sin infraestructuras básicas, barrios enteros invisibilizados en los mapas de inversión, una movilidad urbana caótica y espacios públicos degradados. La falta de planificación metropolitana, la ausencia de estrategias de ordenamiento costero y fluvial, y la marginación de las áreas periurbanas, muestran que la ciudad necesita un nuevo contrato urbano.

Es urgente establecer:

Un plan director de ordenamiento y movilidad.

Rearticulación de centralidades y corredores funcionales.

Reconfiguración de bordes urbanos degradados.

Estrategias de densificación inteligente.

Redefinición de la relación ciudad-río.

El espacio no es neutro ni pasivo: organiza las relaciones de poder, distribuye accesos, y genera o bloquea oportunidades. En Carmelo, la espacialidad actual aún reproduce desigualdades.

Carmelo avanza, pero avanza a trozos. Las acciones del Municipio, aunque voluntariosas, no alcanzan a revertir un deterioro urbano que lleva décadas. La ciudad necesita más que soluciones parciales: necesita un proyecto de ciudad.

La gestión actual parece entenderlo, pero se mueve con las herramientas que tiene —limitadas, fragmentadas— en un territorio que exige planificación, visión estratégica, y valentía política.

Si no se consolida una mirada estructural, Carmelo corre el riesgo de continuar como una ciudad que se administra, pero no se reinventa.