Una importante pérdida de agua se registraba en horas de la tarde en la intersección de las calles Buenos Aires y Paseo de los Argentinos, en la ciudad de Carmelo.

El brote de agua era visible a plena luz del día, sobre las 16:40 horas y persiste sin señal de intervención por parte de los servicios de emergencia de OSE.

La situación fue documentada por vecinos de la zona, quienes manifestaron su preocupación por el volumen de agua desperdiciada y por el potencial daño al pavimento.

La fotografía fue tomada por el ciudadano Carlos Ponce, quien alertó sobre el hecho.

