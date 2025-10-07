Con el levantamiento de la Alerta Roja decretada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), el Comité de Emergencia de Carmelo anunció el cierre oficial del Centro de Evacuación ubicado en los Barracones de Carmelo.

La medida fue comunicada en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Municipio de Carmelo, tras haberse completado las acciones previstas durante el episodio climático que afectó a la región.

Como parte de la transición, dos personas serán realojadas en el Refugio de Colonia, garantizando su continuidad en un espacio seguro mientras se avanza en planes de mejora.

Según indicaron desde el Comité, se trabaja ya en el fortalecimiento del Plan Invierno 2026, con el objetivo de ampliar y acondicionar espacios de acogida, además de generar nuevas actividades comunitarias que refuercen la asistencia y contención en futuras emergencias.

El cierre del centro marca el final de una etapa de respuesta inmediata y da paso a una fase de planificación más estructural, pensada para brindar mayor cobertura social en situaciones de vulnerabilidad climática.