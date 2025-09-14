La poesía vuelve a cruzar fronteras, esta vez con acento plural y espíritu de encuentro. Este domingo 14 de septiembre, a las 19 horas, la Casa de la Cultura de Carmelo será el escenario de la 11.ª edición del Mundial Poético, un evento que reúne voces de distintos rincones del continente en una celebración de la palabra viva.

El encuentro, que cuenta con el respaldo de la Intendencia de Colonia, se desarrollará en el cruce de 19 de Abril e Ignacio Barrios, en pleno corazón cultural carmelitano. Bajo el lema implícito de la diversidad y la resistencia lírica, la jornada reunirá a artistas de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay en un espacio íntimo y vibrante.

Una constelación de voces

Entre los invitados internacionales destacan Sofía Rosa (Chile), Maya Dikstein y Domingos Guimaraens (Brasil), y Juan Cruz Guido (Argentina). Junto a ellos, una constelación de autores y autoras nacionales encenderán la noche con lecturas, performances y piezas que huyen del lugar común: Paolo Aguilera, Nuss, Guille Fielitz, Dahiana Montero, Iru, Pablo Gyurkovits, Karina Sosa, Juan Pablo Moresco y Pedro Lago (Brasil).

El colectivo Los Juanetes y la agrupación escénica Los intratables completan una grilla que combina poética experimental, voz política y sensibilidad contemporánea.

Poesía en clave colectiva

El Mundial Poético se ha convertido, con el correr de sus ediciones, en un espacio de resonancia y cruce: entre idiomas, estilos, generaciones. Más que un evento, es un gesto: el de volver a la palabra en un mundo saturado de ruido.

La propuesta es organizada por el colectivo Buen día, reconocido por su trabajo en la promoción de expresiones poéticas emergentes, y busca que cada presentación se transforme en un acto compartido. El público no solo escucha: dialoga, se conmueve, responde.

Entrada libre, sensibilidad abierta

El acceso será libre, como corresponde a todo acto que nace desde la poesía y se entrega a la comunidad. En un tiempo donde la prisa amenaza la belleza, Carmelo se detiene para escuchar. Y ese gesto, casi político, se transforma en un llamado: a leer, a escribir, a volver a decir.