En una jornada marcada por el trabajo conjunto y el intercambio de ideas, funcionarios del Ministerio de Turismo de Uruguay visitaron el departamento de Colonia con el objetivo de fortalecer la promoción del turismo deportivo como eje estratégico de desarrollo regional.

La delegación ministerial, integrada por especialistas que operan en Montevideo, Maldonado y Colonia, fue recibida por autoridades de la Intendencia de Colonia, entre ellas representantes de las direcciones de Turismo y Deporte. También participaron actores del sector privado con experiencia en el diseño de propuestas que articulan deporte y actividad turística.

Durante la jornada, los participantes recorrieron instalaciones deportivas públicas y privadas, y mantuvieron encuentros técnicos orientados a la planificación de acciones conjuntas. “El turismo deportivo es una herramienta poderosa para diversificar la oferta del destino y fomentar la actividad económica en temporada baja”, explicó uno de los funcionarios presentes.

En línea con una visión descentralizada del desarrollo turístico, el Ministerio busca potenciar las fortalezas locales de cada departamento. En el caso de Colonia, su infraestructura, su conectividad y su creciente calendario de eventos deportivos lo posicionan como un polo con alto potencial de crecimiento.

La visita formó parte de una estrategia más amplia que ya ha incluido actividades similares en Maldonado y Montevideo. El objetivo: consolidar un corredor de turismo deportivo en el sur del país que atraiga tanto a deportistas profesionales como a turistas aficionados.

El encuentro concluyó con el compromiso de avanzar hacia una agenda común de eventos, capacitaciones y promoción conjunta, en una apuesta decidida por integrar al deporte como elemento dinamizador del turismo y del desarrollo local.