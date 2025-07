En los gobiernos locales de Uruguay, las sesiones del Concejo Municipal representan el corazón deliberativo de la democracia a escala territorial. Allí, ante la comunidad, el alcalde y sus concejales ponen en común diagnósticos, prioridades, posturas y votos. La ley les confiere ese rol deliberante, y los ciudadanos, en tanto electores, depositan en ese acto público su derecho a ser parte —al menos como testigos— de la vida democrática de su municipio.

Sin embargo, cuando los debates se trasladan a espacios informales —reuniones de trabajo, encuentros previos, conversaciones de pasillo— y se transforman en ámbitos donde se define lo que formalmente se decidirá después, se erosiona el carácter republicano del proceso. La política comienza a jugarse fuera de la cancha.

La diferencia sustantiva entre sesión y reunión

La Ley N.º 19.272 de descentralización política y participación ciudadana establece con claridad las competencias del Concejo Municipal. La sesión es una instancia formal, pública, donde se sigue un orden del día y se toman decisiones con valor legal. Toda resolución que afecte la vida del municipio debe pasar por allí. Las reuniones de trabajo, en cambio, son válidas como mecanismos de preparación: se estudian expedientes, se analiza la gestión, se coordinan tareas con técnicos y se discuten enfoques.

El problema aparece cuando estas reuniones informales mutan en «sesiones paralelas», donde ya se sabe de antemano qué se va a votar, dónde el disenso se contiene o se diluye sin registro público, y donde los acuerdos se negocian lejos del escrutinio ciudadano. La sesión se transforma así en una escenificación, una representación sin conflicto aparente, sin tensión, sin discusión real. Es un daño profundo al republicanismo, entendido no como formalidad institucional sino como garantía de transparencia, responsabilidad y participación.

El peligro de la cocina sin ventanas

En los hechos, estas sesiones informales pueden resultar funcionales para quienes prefieren la comodidad del consenso predigerido. Pero en términos democráticos, implican un retroceso. ¿Cómo pueden los ciudadanos conocer las posturas de sus representantes si los disensos, las ampliaciones críticas o las reservas quedan fuera del acta y lejos de la sala de sesiones?

La ley no impide la realización de reuniones de trabajo, pero sí establece que las decisiones deben tomarse en sesión. Pretender vaciar de contenido las sesiones, transformándolas en meras formalidades, equivale a convertir la cocina de la política en un ámbito sin ventanas: opaco, reservado y ajeno a los principios republicanos.

¿Es posible articular ambos espacios sin caer en simulacros?

Sí. El desafío es no confundir preparación con preacuerdo absoluto. Las reuniones de trabajo deben ser laboratorios de ideas, no pasillos donde se cocina la política a espaldas de la gente. La verdadera articulación radica en comprender que el espacio deliberativo no puede ser sustituido. Que la sesión no solo es un trámite legal, sino un acto de responsabilidad democrática. Que la palabra pública, dicha en sesión, tiene valor político porque queda registrada, permite el debate ciudadano y construye institucionalidad.

En los municipios donde se diluyen las diferencias, se uniforman los discursos y las sesiones transcurren sin preguntas, sin objeciones ni debates reales, algo se está desdibujando. No es señal de armonía: es señal de una política encerrada en sí misma.

El derecho a disentir… públicamente

Si el espíritu republicano impone límites, también impone deberes: quien disiente debe poder hacerlo sin temor a la presión del grupo, y con la convicción de que su palabra vale más cuando se expresa en los canales formales. Silenciar el desacuerdo en pos de una aparente eficacia puede sonar tentador, pero lo que se pierde es invaluable: la pluralidad que legitima toda decisión pública.

Por eso, si las sesiones son el escenario legítimo del debate, es allí donde deben articularse las voces críticas, las propuestas nuevas y las visiones divergentes. No como confrontación estéril, sino como el ejercicio mismo de la representación. Sin eso, el gobierno local corre el riesgo de parecer una administración de intereses comunes, pero sin alma política, sin relato democrático, sin participación real.

En definitiva, una sesión municipal sin tensión ni desacuerdo es como un periódico sin titulares: puede circular, pero no informa. Y sobre todo, no construye ciudadanía.