Por Miguel Guaraglia

El Municipio de Carmelo cerró los primeros cinco meses del año con un déficit operativo de $93.656, según la rendición de cuentas presentada en la última sesión municipal. Los egresos superaron a los ingresos, pero gracias a la reserva del ejercicio anterior, el saldo en caja al 31 de mayo se mantuvo positivo: $227.599.

En este marco de transición, Luis Pablo Parodi, alcalde electo que asumirá el 10 de julio, analizó la situación actual, las obras en curso y los desafíos de coordinación institucional, en El Desayuno de Radiolugares.

—¿Qué fue lo que se presentó exactamente en la sesión del pasado miércoles?

—Se presentó un informe de caja. Concretamente, cuánto había en caja al 31 de diciembre, cuánto ingresó entre enero y mayo, cuánto se gastó y cuál es el saldo actual. Nada más. No fue una rendición de cuentas detallada. Son tres líneas: ingreso, egreso y saldo.

—¿Recordás los números concretos?

—No los tenía en ese momento, pero por lo que se manejó en sala, el saldo de diciembre era de $321.255. Entre enero y mayo ingresaron $2.110.728 y egresaron $2.204.384. Eso dejó un saldo en caja a mayo de unos $227.599.

—¿Se explicó por qué se llegó a ese déficit operativo de más de $93.000?

—No. Por eso mismo digo que no fue una rendición de cuentas detallada. No hay información desglosada que permita saber si se gastó más o si ingresó menos. Eso lo vamos a analizar cuando asumamos y tengamos toda la documentación y la caja del municipio a disposición.

—¿El concejal de tu sector, Rodrigo Cóccaro, tenía más información?

—No, recibió lo mismo que el resto. En el momento no se preguntó nada puntual sobre eso. Fue solo ese informe básico.

—¿Se mencionó algo sobre posibles recortes o retrasos en las partidas de OPP?

—No tengo información sobre eso. No se habló con Alicia (Espíndola) de ese tema y no se presentó ningún informe que lo indique.

—¿Qué fondos ingresaron al Municipio durante este período?

—Según los números que vimos, la mayor parte provino de multas y porcentajes, que sumaron $1.178.992. El literal A y ajustes fueron $781.216. El literal D, $110.000. También se registró un excedente de literales C y D de unos $40.520. Los literales B y C no generaron ingresos porque las obras están en marcha y hasta que no se certifican, no llega el dinero.

—¿Por qué no aparecen ingresos por los literales B y C?

—Porque las licitaciones y las ejecuciones están en proceso. Hasta que no se certifique que llegaron los contenedores o se avance en las obras, no se rinde ante OPP y no ingresan los fondos.

—¿En qué se gastó el dinero?

—Lo que se mostró es que se gastaron $1.171.524 en mantenimiento operativo y espacios públicos, $640.381 en colaboraciones y eventos, y $109.884 en ayuda social. Pero no tenemos detalles de esos gastos. Lo único que nos comentaron fue que parte de esos fondos se usaron para pagar la Fiesta del Puente.

—¿Ese evento fue pagado solo por el Municipio?

—Lo que dijo Alicia (Espíndola) fue que en su momento no había caja en el Municipio, entonces lo pagó la Intendencia, y luego, cuando ingresó el dinero de OPP, la Intendencia se lo descontó al Municipio.

—¿Qué expectativas hay respecto al ingreso de partidas en los próximos meses?

—Lo que debe ingresar es lo habitual del literal A más lo correspondiente a lo que se ejecute del cordón cuneta y de los contenedores. Por ejemplo, en este mes ingresaron 15 contenedores y el cordón cuneta ya muestra un avance importante.

—¿Esta situación financiera puede complicar tu inicio de gestión?

—No, porque teníamos claro que en este segundo semestre no íbamos a comprometer inversiones nuevas. Nuestra planificación de inversión es para 2026. Este semestre vamos a ejecutar lo que quede del presupuesto 2025 y manejar los ingresos del OPP. Ya lo habíamos conversado con los concejales electos.

—¿Qué tipo de acciones se pueden hacer en lo inmediato, entonces?

—Trabajar con lo que hay. Ajustarse al presupuesto. Trabajar con el personal del Municipio y en coordinación con las direcciones de la Intendencia, sobre todo en gestión operativa: limpieza de espacios públicos, desagües. Inversiones no vamos a hacer este semestre porque no hay dinero más allá de lo ya presupuestado.

—Uno de los temas más sensibles es el cordón cuneta en la zona de Lomas. ¿Cómo lo van a encarar?

—Es una obra del Municipio y está avanzando sin inconvenientes. Hablamos con la Dirección de Obras, y esta semana estaban las máquinas trabajando allí. Lo que genera molestia a los vecinos es propio del tipo de obra. Lo que queremos es mejorar la comunicación con la comunidad. Que los vecinos sepan qué se va a hacer, qué puede afectarlos y cómo se van a resolver esos problemas.

—¿Cómo evalúas la coordinación entre el Municipio, la Intendencia y los entes involucrados?

—Es clave. A veces los mayores atrasos vienen por roturas de caños de agua durante las obras. Cuando hay que bajar calles, hay riesgo de dañar conexiones de OSE o del saneamiento. Por eso la planificación con entes como OSE es fundamental.

—¿Ya pudieron coordinar con ellos?

—Estamos intentando desde hace 15 o 20 días tener una reunión con la oficina local de OSE, pero aún no pudimos concretarla. Es necesario porque hay mucho para coordinar en este trabajo.