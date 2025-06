En mayo de 2025, Uruguay registró exportaciones de bienes por US$ 1.169 millones, incluyendo las realizadas desde zonas francas, lo que significó un aumento interanual del 1%, según el informe mensual de comercio exterior publicado por Uruguay XXI. Este leve repunte fue impulsado principalmente por la carne bovina, la celulosa y los vehículos, a pesar de caídas significativas en productos como la soja, el arroz y los lácteos.

En el acumulado de enero a mayo, las exportaciones totalizaron US$ 5.119 millones, con una suba del 4% respecto al mismo período de 2024. Las ventas desde el régimen general (aduanas) crecieron 8%, mientras que las zonas francas retrocedieron 2%, reflejando una reconfiguración en la dinámica exportadora.

Carne bovina al frente

La carne bovina volvió a liderar como principal producto exportado del país, con ingresos por US$ 256 millones en mayo, lo que implicó un aumento del 35% interanual. Estados Unidos se consolidó como principal destino, seguido por la Unión Europea y China. En segundo lugar, se ubicó la celulosa, con ventas por US$ 203 millones (+24%), y en tercer lugar la soja, que, pese a una caída del 31%, alcanzó los US$ 124 millones.

También repuntaron los vehículos, con un incremento del 43% y exportaciones por US$ 44 millones, principalmente hacia Brasil. Por el contrario, el concentrado de bebidas y los productos lácteos registraron caídas del 10% cada uno, y el arroz descendió 31% en valor, afectado por la baja del precio internacional.

China, Unión Europea y Brasil: destinos clave

China se mantuvo como el principal socio comercial, aunque con una baja del 15% respecto a mayo del año anterior, afectada por la caída en las compras de soja. La Unión Europea creció 43% como destino, impulsada por mayores compras de celulosa y carne bovina, mientras que Brasil, con US$ 160 millones, fue el tercer destino pese a una disminución del 18%.

Estados Unidos y México completaron el top cinco de destinos. En el caso de EE.UU., el principal rubro fue la carne, mientras que México se destacó por la compra de arroz y concentrados de bebidas.

Uruguay se posiciona como hub farmacéutico regional

El informe dedica su tema del mes a analizar la consolidación de Uruguay como un hub farmacéutico, destacando su creciente relevancia como centro de operaciones logísticas, distribución y producción para laboratorios internacionales. En 2024, el sector farma —incluyendo salud humana, veterinaria y dispositivos médicos— generó una producción estimada de US$ 928 millones, representando el 11% del PIB industrial y el 1% del total del PIB nacional.

El sector emplea directamente a casi 7.800 personas en más de 175 empresas, y las exportaciones de medicamentos de uso humano alcanzaron los US$ 226 millones, con fuerte participación de operaciones desde zonas francas como Parque de las Ciencias y Zonamerica.

Los tránsitos de productos farmacéuticos superaron los US$ 900 millones, evidenciando el crecimiento sostenido del modelo logístico desde 2010. Las mercaderías, principalmente originarias de Europa y Estados Unidos, se redistribuyen desde Uruguay a toda América Latina.

Además, las exportaciones de dispositivos médicos sumaron US$ 44 millones en 2024, con crecimiento del 11%, mientras que la farma veterinaria, a cargo de 28 empresas, generó ventas por US$ 91 millones.

Uruguay consolida así un modelo de comercio exterior diversificado, donde conviven sectores tradicionales como la carne y la celulosa, con una apuesta estratégica a la innovación, la logística y la industria farmacéutica de alta especialización.