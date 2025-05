Montevideo, 1 may (EFE).- La reducción de la jornada laboral a 40 horas, un salario de calidad, la lucha contra la violencia de género y una jubilación digna fueron las consignas que centraron los actos de este 1 de mayo en Uruguay que estuvieron encabezados por su central sindical, el PIT-CNT.

En esta oportunidad, las marchas estuvieron enmarcadas por los 40 años del retorno de la democracia a Uruguay y -como cada año- miles de trabajadores de todos los sectores del país abarrotaron una de las principales avenidas de Montevideo para decir presente con sus banderas y silbatos en defensa de sus consignas.

La preservación y el cuidado de los recursos naturales, la memoria, la verdad y la justicia, más educación y más salud pública, entre otros, fueron también algunos de los reclamos que planteó la central sindical a través de sus oradores.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se hizo presente en el acto, junto con la vicepresidenta, Carolina Cosse, y al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a quienes también acompañaron representantes de la oposición del Partido Nacional como el senador y excandidato presidencial Álvaro Delgado y el diputado Pablo Abdala, entre otros.

En primera instancia tomo la palabra la representante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Lorena Luján, quien apuntó su discurso en contra del Gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou.

«Este primero de mayo es particular porque se acaba de instalar un nuevo gobierno, pero también porque es necesario revisar lo que nos dejó el anterior. Se procesó un ajuste brutal contra el pueblo, que se intentó disimular con los efectos de la pandemia, pero que persistió incluso cuando la economía empezó a crecer”, señaló la sindicalista.

Sin embargo, Luján destacó que «tuvieron que pasar cinco años» para que el poder adquisitivo de los uruguayos se nivelara, en promedio, con el año 2020.

«Claramente, no fueron los mejores cinco años de nuestras vidas”, expresó la líder sindical.

En tanto, Luján aprovechó para referirse a la Reforma de la Seguridad Social que adelantó el Gobierno de Lacalle Pou, que ha generado distintas posiciones en el país, entre ellas un llamado a plebiscito por parte del PIT-CNT.

«No estamos en condiciones de seguir con un sistema de ahorro lucrativo, cargando todo el peso sobre la gente que trabaja», dijo la representante de los funcionarios estatales.

Por su parte, el integrante del secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, Sergio Sommaruga, basó su discurso en el reclamo a la reducción de la pobreza infantil e hizo un llamado al Gobierno de Orsi a decretar una emergencia nacional en este sentido.

«Hay un nuevo gobierno nacional electo por nuestro pueblo. Tiene 60 días de asumido y no le podemos pedir milagros. No hay reforma educativa que sirva si la panza no está llena y es un derecho humano que no está resuelto», afirmó el líder sindical.

Sommaruga también criticó que las «grandes ganancias» de las exportaciones nacionales y privadas en el país solo beneficien al 1 % de la población más rica, que concentra la misma cantidad de ingresos que el 50 % más pobre.

«De cada 100 pesos que tienen las personas en los bancos 80 son del 1 %, que son 25.000 personas adultas. Entonces ¿Uruguay puede o no puede erradicar la pobreza en las infancias y adolescencias?», sentenció el representantes de los educadores.

Tras finalizar la parte oratoria, Orsi -dijo a la prensa- que todos los planteamientos «fueron muy bien jugados» y tendrán su devolución.

«Fue muy frontal el planteo. Compartiré o no, pero lo bueno es la frontalidad. Con libertad, ni se ofende ni se teme», aseveró el presidente uruguayo. EFE