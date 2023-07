En 2022 Colonia, Montevideo y Canelones son los principales departamentos exportadores de bienes del Uruguay.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colonia exportó unos US$ 3.030 millones de dólares, representando un 23%. Lo sigue Montevideo con US$ 2533 millones, un 19% y Canelones el 14% con US$ 1921.

El 56% de las exportaciones de bienes pertenecen a estos tres departamentos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En junio de 2023 las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 954 millones. Esto implicó una disminución de 31% en términos interanuales. Las causales de esta caída fueron, nuevamente, las exportaciones de soja y carne bovina al ser los productos con mayor incidencia negativa en la evolución mensual. Por su parte, las exportaciones de celulosa y concentrado de bebidas incidieron en forma positiva en el mes.

* En el primer semestre de 2023 las exportaciones de bienes alcanzaron U$S 5.661 millones, lo que determinó una reducción de 18% respecto al primer semestre de 2022.