El diputado Nicolas Viera (Frente Amplio) publicaba en su cuenta de twitter «Todos los días 2, 3, 4, 5 robos en cada ciudad!

Nadie asume la responsabilidad ni la obligación de dar soluciones. Es más fácil echarle la culpa a la comunidad.

No hay disuasión del delito, no hay prevención, no hay presencia policial en calle y el Ministerio brilla por su ausencia.»

La respuesta de Santiago González Director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior no tardó en llegar:

«Para hablar en serio de seguridad hay que hablar de datos de seguridad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Colonia en el año 2019 hubo 3561 hurtos. La peor gestión de la historia.

En Colonia en 2022 hubo 2804 hurtos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hubo 757 hurtos menos 2022 vs 2019.

Pidan disculpas por lo que dejaron, tuiteó el jerarca ministerial.

A lo que el Diputado Viera le respondió pidiéndole la renuncia: «Vaya con ese discurso berreta a decirle a la gente que la roban todos los días.

Dé la cara. Ponga un Jefe. Dé respuestas.

Vinieron a hacerse cargo y quieren instalar que son menos malos que lo anterior.

Da vergüenza. Usted debería renunciar por incapaz,» tuiteó Viera.

González le respondió: «Ya iré con el nuevo jefe, que es lo que corresponde. No se ponga nervioso ni violento con los mensajes. Yo estoy siempre y para todos. Piense distinto, de su punto de vista, siempre recordando que gobernó 15 años el país.»

Tweets by nicovieradiaz