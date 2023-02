Una burbuja de calor está sobre el centro de Argentina, Uruguay y Rio Grande do Sul con temperatura extrema y aire seco, advierte MetSul.

Una burbuja de calor se instaló entre Rio Grande do Sul, Uruguay y Argentina y trajo un fin de semana abrasador con marcas por encima de los 40ºC y récords de calor en la capital argentina. La temperatura del suelo (no del aire) llegó hoy a 50ºC en parte del interior de Rio Grande do Sul . El aire muy caliente y seco favoreció un gran número de quemas e incendios.

La causa del calor extremo que experimentamos es lo que se denomina domo de calor o cúpula térmica. ¿Qué es eso? El verano significa clima caluroso, a veces clima peligrosamente caluroso, y las olas de calor extremo se han vuelto más frecuentes en las últimas décadas debido al cambio climático.

A veces, el calor abrasador queda atrapado en lo que se llama un domo de calor. Las áreas de alta presión, como los domos de calor, tienen aire descendente (hundimiento). Esto comprime el aire en el suelo ya través de la compresión calienta la columna de aire.

En resumen, se crea un domo de calor cuando un área de alta presión permanece sobre la misma área durante días o incluso semanas, atrapando aire muy caliente debajo como la tapa de una olla. Por lo tanto, es un proceso físico en la atmósfera.

Las masas de aire cálido se expanden verticalmente en la atmósfera, creando una cúpula de alta presión que desvía los sistemas meteorológicos, como los frentes fríos, a su alrededor. A medida que el sistema de alta presión se asienta en una región dada, el aire debajo calienta la atmósfera y disipa la capa de nubes. El alto ángulo del sol de verano combinado con cielos despejados o sin nubes calienta aún más el suelo.

Vía MetSul