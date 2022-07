La cuenta oficial en Facebook de la Plaza de Deportes explicó de esta manera su funcionamiento:

Cancha Sintético

Desde este martes se comienza a colocar tejido perimetral y redes contención.

Utilización ordenada de la misma

. De 8 a 12 y 14 a 18 hs , la utilizan niños y adolescentes de la enseñanza, con sus profes , tanto para clases grupos de Ed. Física o de jugar fútbol.

. De 12 a 14 es de horario libre de lunes a viernes, pero ordenado , se solicita apertura del portón y pueden jugar .

. Después de las 18 hs de lunes a viernes, grupos organizados que quieran utilizarla , sera por pedidos y con horarios estipulados , con un costo muy accesible , grupos de amigos o clubes de baby etc , cómo ya han solicitado .

También habrá horarios libres después de las 18 horas, los fines de semana se instrumenta en breve

Recordatorio: la cancha se realizó a esfuerzo de la Comisión de Apoyo, Comunidad que ayuda y quieren ver una mejor plaza , y de los mismos profesores, con un gran costo y esfuerzo económico , no es que lo paga el estado, y no por ser pública la Plaza, se tiene que romper y destruir, llevar los perros a hacer sus necesidades, tirar basura, romper tejidos, cámaras de vigilancia, tomar alcohol, fumar hierba,orinar en bebederos, pintar las paredes y todo lo que pasa a diario, la Plaza independencia es publica y no se hacen esas cosas, talvez por estar frente a la comisaría.

Y último , estás obras se hacen y se implementa un ordenamiento para que la mayoría y los que no pueden, puedan utilizarla, sea en clases o en horarios libres , y realmente si se deja al libre uso , los niños serán los más perjudicados, porque la van a copar muchas de las personas que realizan todos los destrozos antes mencionados.