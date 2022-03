Las cuatro generaciones ❤️ @sermulanas @chichirousse #Guguita #relax #carmelouruguay, publicaron en sus cuentas oficiales en redes sociales las Trillizas de Oro.

Cientos de comentarios no tardaron en llegar, la publicación la hicieron el pasado 28 de febrero y las fotos las ubican en la playa, por lo que se ve en otras reproducciones en el Club de Campo El Faro.

«La verdad son hermosas , pero lo más lindo es que son sencillas y no todo a sido fácil , aunque parezca eso. Tengo 62 veías sus pelis en el cine de nenita y aún no me pierdo ningún programa si están. Las aprecio mucho,» escribe una de sus tantas fans», Susana Delia Marquez.

Las Trillizas de Oro es el nombre artístico de las hermanas trillizas María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse quienes se las conoce como actrices, cantantes y presentadoras de televisión.

Nacieron en orden de mayor a menor Emilia, Eugenia y Laura el 5 de julio de 1960. Su nacimiento causó sensación en esa época ya que eran las primeras trillizas en Argentina nacidas de forma natural.

Comenzaron en la actuación haciendo comerciales para la televisión cuando apenas tenían cuatro años de edad; para 1968 gracias al Actor Alejandro Rey, amigo de su tío Lalo, hicieron su debut en el célebre programa de variedades llamado Sábados circulares dirigido por Pipo Mancera.2​ Como cantantes grabaron discos bajo la producción de Ben Molar, el legendario productor que las lanzó a la fama. (fuente Wikipedia).